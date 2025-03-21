timelesz、新体制初アルバム決定「タイプロ」最終審査ビハインド・5次審査曲も収録【FAM】
【モデルプレス＝2025/03/21】timelesz（タイムレス）が、6月11日に新体制初となるアルバム「FAM」（読み：ファム）をリリースすることが決定した。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
新体制グループ初のデジタル配信楽曲「Rock this Party」のミュージックビデオが、3月21日22時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開。“初めての家族旅行”をコンセプトに全編ハワイで撮影。開放的な青空と自然、ストリートでメンバーが思いっきりはしゃぐ笑顔や、素の関係性を存分に楽しめる作品に仕上がった。
また、timelesz新体制初となるオリジナルアルバム 「FAM」のリリースが6月11日に決定。「新たに迎えた仲間、いつも支えてくれているsecondzのみなさん、timeleszに関わる全ての人々、みんなで大きな“家族”」という想いを込めたアルバムは内容も盛りだくさんとなっっている。
家族＝さまざまな人生模様の交差ということで、さまざまな音楽性や場面を詰め込んだ共感性の高いJ-POP13曲、さらに通常盤には、話題を呼んだ新メンバー募集オーディション“timelesz project” 5次審査曲の3曲と「Anthem」の8人ver.を収録。また、今作から特典DISCにBlu-ray盤も発売。初回限定盤Aの特典映像には「Rock this Party」Music Videoとスペシャルバラエティ映像に加え、新曲「ワンアンドオンリー」Music Videoも楽しめる。
初回限定盤BにはNetflixで配信されているタイプロ最終審査のビハインド映像、さらに「Rock this Party」のDance Videoと新体制初のアルバム制作メイキングドキュメントを収録。特典映像はBlu-rayとDVD両方を用意している。
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、スマホをかざすとストリーミング動画視聴が可能なNFC付きのキーホルダーがセットに。timeleszニューマスコットキャラクターの“TAM”もデザインにあしらった限定グッズだ。その他封入特典などもある。封入特典のスペシャル企画応募用シリアルコードの詳細も後日発表される。（modelpress編集部）
全6形態
・初回限定盤A
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray／DVD
・「Rock this Party」Music Video
・「ワンアンドオンリー」Music Video
・バラエティ映像 inハワイ（タイトル仮）
・Behind Movie of Hawaii
■封入特典
・60Pスペシャルフォトブックver. A
・オリジナルトレーディングカードver. A
（集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ
1．佐藤勝利＆猪俣周杜
2．菊池風磨＆橋本将生
3．松島聡＆篠塚大輝
4．寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
予約購入先着特典：FAMオリジナルステッカーシートver. A（A4サイズ）
・初回限定盤B
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray／DVD
・timelesz project
Behind The Scene -FINAL-
・「Rock this Party」 Dance Video
・Making Document Movie of「FAM」
予約購入先着特典：FAMオリジナルステッカーシートver. B（A4サイズ）
・通常盤
■CD：Disc1 13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■CD：Disc2
M1.革命のDancin’night
M2.SWEET
M3.New phase
M4. Anthem -episode1-
M5.タイトル未定
■封入特典
・24P歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカードver. C
（集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ
1．佐藤勝利＆猪俣周杜
2．菊池風磨＆橋本将生
3．松島聡＆篠塚大輝
4．寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
予約購入先着特典：FAMペア絵柄アナザージャケット4種セット
ペア1：佐藤勝利＆猪俣周杜
ペア2：菊池風磨＆橋本将生
ペア3：松島聡＆篠塚大輝
ペア4：寺西拓人＆原嘉孝
・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤※数量生産限定
■CD
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■封入特典
・60Pスペシャルフォトブックver. D
・オリジナルトレーディングカードver. D
（集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ
1．佐藤勝利＆猪俣周杜
2．菊池風磨＆橋本将生
3．松島聡＆篠塚大輝
4．寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
■グッズ
動画も見れちゃう！？FAM×TAMオリジナルキーホールダー
※スマートフォンをかざすと、期間限定でここでしか観られないスペシャル映像が視聴できるキーホルダ。
■ストリーミング映像内容／視聴期間
詳細後日発表
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
◆timelesz、新体制初アルバム決定
新体制グループ初のデジタル配信楽曲「Rock this Party」のミュージックビデオが、3月21日22時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開。“初めての家族旅行”をコンセプトに全編ハワイで撮影。開放的な青空と自然、ストリートでメンバーが思いっきりはしゃぐ笑顔や、素の関係性を存分に楽しめる作品に仕上がった。
家族＝さまざまな人生模様の交差ということで、さまざまな音楽性や場面を詰め込んだ共感性の高いJ-POP13曲、さらに通常盤には、話題を呼んだ新メンバー募集オーディション“timelesz project” 5次審査曲の3曲と「Anthem」の8人ver.を収録。また、今作から特典DISCにBlu-ray盤も発売。初回限定盤Aの特典映像には「Rock this Party」Music Videoとスペシャルバラエティ映像に加え、新曲「ワンアンドオンリー」Music Videoも楽しめる。
初回限定盤BにはNetflixで配信されているタイプロ最終審査のビハインド映像、さらに「Rock this Party」のDance Videoと新体制初のアルバム制作メイキングドキュメントを収録。特典映像はBlu-rayとDVD両方を用意している。
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、スマホをかざすとストリーミング動画視聴が可能なNFC付きのキーホルダーがセットに。timeleszニューマスコットキャラクターの“TAM”もデザインにあしらった限定グッズだ。その他封入特典などもある。封入特典のスペシャル企画応募用シリアルコードの詳細も後日発表される。（modelpress編集部）
◆timelesz「FAM」収録内容
全6形態
・初回限定盤A
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray／DVD
・「Rock this Party」Music Video
・「ワンアンドオンリー」Music Video
・バラエティ映像 inハワイ（タイトル仮）
・Behind Movie of Hawaii
■封入特典
・60Pスペシャルフォトブックver. A
・オリジナルトレーディングカードver. A
（集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ
1．佐藤勝利＆猪俣周杜
2．菊池風磨＆橋本将生
3．松島聡＆篠塚大輝
4．寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
予約購入先着特典：FAMオリジナルステッカーシートver. A（A4サイズ）
・初回限定盤B
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray／DVD
・timelesz project
Behind The Scene -FINAL-
・「Rock this Party」 Dance Video
・Making Document Movie of「FAM」
予約購入先着特典：FAMオリジナルステッカーシートver. B（A4サイズ）
・通常盤
■CD：Disc1 13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■CD：Disc2
M1.革命のDancin’night
M2.SWEET
M3.New phase
M4. Anthem -episode1-
M5.タイトル未定
■封入特典
・24P歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカードver. C
（集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ
1．佐藤勝利＆猪俣周杜
2．菊池風磨＆橋本将生
3．松島聡＆篠塚大輝
4．寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
予約購入先着特典：FAMペア絵柄アナザージャケット4種セット
ペア1：佐藤勝利＆猪俣周杜
ペア2：菊池風磨＆橋本将生
ペア3：松島聡＆篠塚大輝
ペア4：寺西拓人＆原嘉孝
・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤※数量生産限定
■CD
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■封入特典
・60Pスペシャルフォトブックver. D
・オリジナルトレーディングカードver. D
（集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ
1．佐藤勝利＆猪俣周杜
2．菊池風磨＆橋本将生
3．松島聡＆篠塚大輝
4．寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
■グッズ
動画も見れちゃう！？FAM×TAMオリジナルキーホールダー
※スマートフォンをかざすと、期間限定でここでしか観られないスペシャル映像が視聴できるキーホルダ。
■ストリーミング映像内容／視聴期間
詳細後日発表
【Not Sponsored 記事】