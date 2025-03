パッケージには、お花見にぴったりの一日をデザイン！CAFE OHZAN「桜モチーフの限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年3月20日(木)より、店頭およびオンラインストアにて、桜モチーフの限定ラスクを販売中です。

CAFE OHZAN「桜モチーフの限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年3月20日(木)より、店頭およびオンラインストアにて、桜モチーフの限定ラスクを販売中。

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。

春の限定商品として、“Saisons des Fleurs”(花の季節)と名付けられた2つの商品が登場します。

小さめのサイズが可愛いキューブラスク(5個入)と、細長い形状のスティックラスク(5本入)の2種類です。

よく晴れた春の日は「花日和」と呼ばれます。

パッケージには、そんなお花見にぴったりの一日をデザインしました。

満開の桜を楽しむ人々の中には、とびきり優雅な猫の姿。

陽だまりの中、お花見を楽しんでいるようです。

街いっぱいに広がる桜を眺めていると、いつもより穏やかに、時間がゆっくり感じられるもの。

大切なこの瞬間を、ずっと心にとどめておきたいと願わずにはいられません。

心に春を届ける限定品です。

2025年限りの限定パッケージ

中身のお菓子は、サクサクに焼き上げたラスクにチョコレートをたっぷりとコーティングしたもの。

軽やかな食感にほのかな塩味とチョコレートのコクが重なり、ラスクならではの味わいが楽しめます。

桜柄のパッケージに合わせて、ピンクが目を惹く可愛らしいデザインに仕上げました。

ラスクのコーティングに使っているのは、ストロベリーチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレートの3種類。

トッピングのナッツやフルーツの鮮やかさに加えて、桜の香りや弾けるキャンディチョコレートが味わいにサプライズをもたらしています。

例年早めに完売してしまう人気商品です

春の訪れを告げる、CAFE OHZANの限定商品。

生活の節目となることも多いこの時期には、季節感のある贈り物がぴったりです。

■キューブラスク5個入 セゾンデフルール / Le Cube Rusk “Saisons des Fleurs”

5つの小さなお菓子が入っています

サクサクに焼き上げたラスクをキャンバスに見立てて、華やかなトッピングで飾り付けました。

ピンクを中心に、グリーン、ブラウンで満開の桜をイメージしたデザインになっています。

中央のラスクには、桜を模したチョコレート。

銀箔シュガーがキラキラと光を添えています。

中央右のラスクには弾けるキャンディチョコレートを使用。

ストロベリー味のチョコレートの中にパチパチと弾けるキャンディが入っており、甘酸っぱいくちどけの中でアクセントに。

左側、キャラメルチョコレートのラスクには、ストロベリーやピスタチオと一緒に金色の金平糖をトッピング。

この3種は桜のフレーバーを使用しており、口にするとほんのり桜の香りが広がります。

キューブラスクは、凝ったパッケージもおすすめポイントのひとつ。

レジャーシートの上でアフタヌーンティーを楽しむ猫のイラストがとっても優雅です!

小箱の内側にもそれぞれ異なるデザインが入っています。

商品名 : キューブラスク5個入 セゾンデフルール

価格 : 1,728円(税込)

発売日 : 2025年3月20日(木)

■スティックラスク5本入 セゾンデフルール / Le Stick Rusk “Saisons des Fleurs”

鮮やかなチョコレート。

5本セットです

細長い形状のお菓子で、一口ごとに異なるトッピングを味わうことができます。

片手でも食べやすく贈り物にぴったり。

フィアンティーヌ(クレープ生地を薄く伸ばして焼いて細かく砕いたもの)やクランチチョコレートのザクザクした食感がチョコレートと混ざりあい、さまざまな食感や味わいを楽しめます。

キューブラスクと同様に、ストロベリーチョコレート、ホワイトチョコレート、キャラメルチョコレートの3種でコーティングしています。

弾けるキャンディチョコレートは、5本のうち2本に使用。

パチパチとした刺激がチョコレートの甘酸っぱさを引き立てて、その余韻まで楽しく感じられそう!

桜が咲くのは、さまざまな節目にもなる季節。

お手土産としてはもちろん、お久しぶりの方、しばらく会えなくなる方へのサプライズギフトにいかがでしょうか。

商品名 : スティックラスク5本入 セゾンデフルール

価格 : 1,512円(税込)

発売日 : 2025年3月20日(木)

■販売店情報

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

■一部商品取扱店

※限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問合せください。

・羽田空港(第1ターミナル/2か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ:03-5757-8131

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・羽田空港(第3ターミナル/1か所)

4Fレストラン&ショップ 江戸小路28 Edo食賓館(時代館)

お問い合わせ:03-6428-0426

・成田空港(第3ターミナル/1か所)

2F保安検査前 東京食賓館

お問合せ:0476-34-4161

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

・東京駅

八重洲地下中央口改札 東京駅一番街プレシャスデリ東京(3月18日〜4月8日)

・渋谷スクランブルスクエア(3月20日〜4月9日)

・伊勢丹立川(3月26日〜4月1日)

・横浜高島屋(3月6日〜4月1日)

