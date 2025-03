プチプチ食感がたまらない！ファイヤーバーグ「春の明太クリームハンバーグフェア」

「ファイヤーバーグ」では、2025年3月21日より、ファイヤーバーグ フェアメニューとして「春の明太クリームハンバーグフェア」を開始します。

ファイヤーバーグ「春の明太クリームハンバーグフェア」

◆フェアメニュー概要

販売価格:通常セット…1,091円(税込1,200円)

よくばりセット…1,645円(税込1,810円)

※店舗により販売価格、内容が異なる場合があります。

詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。

開催期間: 2025年3月21日(金)〜2025年5月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗: ファイヤーバーグ全店

※営業時間は店舗により異なりますので、詳しくはファイヤーバーグ公式サイトにてご確認下さい。

濃厚でコクのあるクリームソースに、ピリッとした旨みが絶妙に絡み合う明太子を加えた特製ソースを、ジューシーなハンバーグとともに楽しめます!

◆ファイヤーバーグとは

この道40年のハンバーグ職人が監修するハンバーグとザンギの専門店。

こだわりのハンバーグは挽きたての牛肉と豚肉を絶妙の黄金比で配合し新鮮な牛乳・玉ねぎ・卵・調味料で味付けしています。

専用の鉄板で焼き上げたハンバーグはふわっとした食感で、肉汁たっぷり。

ご飯にもこだわっており、お米は最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を100%使用!羽釜で丁寧に炊いて提供しています。

