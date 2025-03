時代を超越した美を求めた深水の芸術世界！京都府立堂本印象美術館「伊東深水　時代の美、つややかに」

京都府立堂本印象美術館は、特別企画展「伊東深水 時代の美、つややかに」を2025年4月15日(火)〜6月1日(日)に開催します。

京都府立堂本印象美術館「伊東深水 時代の美、つややかに」

会期 :2025年4月15日(火)〜6月1日(日)

前期:4月15日〜5月6日/後期:5月8日〜6月1日

※一部作品が入れ替わります。

開館時間:9:30〜17:00(入館は16:30まで)

休館日 :月曜日(ただし5月5・6日開館、7日休館)

予定を変更する場合があります。

来館前に同館ホームページなどで最新情報を確認してください。

入場料金:一般800円(640円)、高大生500円(400円)、65歳以上400円(320円)

( )内は20名以上の団体料金。

障害者手帳をご提示の方(介護者1名を含む)は無料

主催 :京都府、京都府立堂本印象美術館

(指定管理者:公益財団法人京都文化財団)、京都新聞

特別協力:名都美術館

■展覧会概要

伊東深水(1898-1972)は、明治31年に東京深川に生まれ、13歳の時に、浮世絵の流れを汲む美人画家の鏑木清方に師事しました。

16歳で再興院展に、その翌年には文展に入選するなど、早くからその才能が認められます。

大正末期より官展を舞台に発表し、戦後は日展に出品しました。

昭和23年(1948)に日本芸術院賞を受賞し、33年(1958)には日本芸術院会員になります。

浮世絵の伝統に立ちながら現代風俗に真摯に向き合い、はつらつとした明るさのなかに色香を漂わせる女性美を表現して独自の画境を築き、日本画壇の重鎮として活躍しました。

名都美術館コレクションを中心に、伊東深水の初期から晩年にいたる代表作を紹介します。

時代の流行を鋭くとらえつつ、時代を超越した美を求めた深水の芸術世界を楽しめます。

京都では19年ぶりの深水の回顧展になります。

■みどころ

1. 名都美術館(愛知県)の珠玉の深水コレクションをまとめて観られるまたとない機会

深水夫人をモデルにした初期の代表作《湯気》(前期:4月15日〜5月6日)

伊東深水《湯気》大正13年(1924) 名都美術館蔵【前期】

近年発見された《湯の香》も特別展示(前期:4月15日〜5月6日)

伊東深水《湯の香》昭和2年(1927) 名都美術館蔵【前期】

2. 芸妓の夕化粧を巧みな筆でとらえ、昭和初期の情緒漂う《暮方》から、戦後のセーラ服姿の爽やかな女学生《清秋》、ファッショナブルな女性を生き生きとした色彩で表現した現代感覚あふれる《赤と白A・B》なども展示。

文化風俗史の観点からも必見。

伊東深水《暮方》昭和7年(1932) 個人蔵

伊東深水《清秋》昭和28年(1953)頃 神宮徴古館蔵

伊東深水《赤と白A・B》昭和31年(1956) 個人蔵

3. 同館新館において、深水より7つ年上で、同じく官展と日展で活躍した堂本印象の描く女性像を展示。

東京の深水、京都の印象のそれぞれの美の世界を楽しめます。

