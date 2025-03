うめきた公園の防災機能を、楽しく学べる！UR都市機構「謎を解いて地下施設のカギを見つけろ！ 未来の研究とカギの在りかの謎」

UR都市機構は、令和7年3月11日(火)〜5月31日(土)、うめきた公園において、うめきた宝探し「謎を解いて地下施設のカギを見つけろ! 未来の研究とカギの在りかの謎」を実施中。

UR都市機構「謎を解いて地下施設のカギを見つけろ! 未来の研究とカギの在りかの謎」

UR都市機構は、令和7年3月11日(火)〜5月31日(土)、うめきた公園において、うめきた宝探し「謎を解いて地下施設のカギを見つけろ! 未来の研究とカギの在りかの謎」を実施中です。

このイベントでは、謎解きしながら防災スポットを周り、災害用マンホールや備蓄倉庫を備え大規模災害時には避難スペースにもなるうめきた公園の防災機能を、楽しく学べる内容になっています。

また、令和7年3月21日(金)には、グラングリーン大阪南館のグランドオープンに合わせ、宝探し特別イベントとして、デジタル防災学習システムを活用した小・中学生向けの防災講座を開催します。

≪うめきた宝探し概要≫

1. 開催期間

令和7年3月11日(火)〜5月31日(土)

2. 場所

うめきた公園

3. 主催

UR都市機構

≪うめきた宝探し特別イベント開催概要≫

1. 日時

令和7年3月21日(金)

11:00〜・13:00〜・14:00〜

15:00〜・16:00〜(各回30分)

2. 場所

PLAT UMEKITA(うめきた公園内)

3. 主催

UR都市機構

