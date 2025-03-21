timelesz、新体制後初アルバム『FAM』6・11発売へ 「Rock this Party」全編ハワイ撮影のMVも公開
8人組グループ・timeleszのデジタル配信楽曲「Rock this Party」のミュージックビデオ（以下MV）が、21日午後10時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。さらに、新体制初となるオリジナルアルバム『FAM』（読み：ファム）のリリースが6月11日に決定した。
【写真】組体操？わちゃわちゃ楽しげな新体制timelesz
MVは“初めての家族旅行”をコンセプトに全編ハワイで撮影。開放的な青空と大自然、ストリート…でメンバーが思いっきりはしゃぐ笑顔や、素の関係性を存分に楽しめる作品に仕上がった。
アルバムは「新たに迎えた仲間、いつも支えてくれているsecondz（ファンの愛称）のみなさん、timeleszに関わるすべての人々、みんなで大きな“家族”」という想いを込めたアルバムは内容も盛りだくさん。家族＝さまざまな人生模様の交差ということで、さまざまな音楽性や場面を詰め込んだ共感性の高いJ-POP13曲を収録する。
さらに通常盤には、話題を呼んだ新メンバー募集オーディション『timelesz project』5次審査曲の3曲と「Anthem」の8人ver.を収録。また、今作から特典DISCにBlu-ray盤も発売。初回限定盤Aの特典映像には、「Rock this Party」MVとスペシャルバラエティ映像に加え、新曲「ワンアンドオンリー」MVも楽しめる。
初回限定盤BにはNetflixで配信されているタイプロ最終審査のビハインド映像を大ボリュームで収録。さらに「Rock this Party」のDance Videoと新体制初のアルバム制作
メイキングドキュメントを収録。特典映像はBlu-rayとDVD両方で発売される。
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、スマホをかざすとストリーミング動画視聴が可能なNFC付きのキーホルダーがセットに。timeleszニューマスコットキャラクターの“TAM”もデザインにあしらった限定グッズとなる。その他封入特典なども用意され、封入特典のペシャル企画応募用シリアルコードの詳細も後日発表される。
■各形態詳細
【初回限定盤A】[CD＋Blu-ray] /[CD＋DVD]
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray / DVD
・「Rock this Party」Music Video
・「ワンアンドオンリー」Music Video
・バラエティ映像inハワイ（タイトル仮）
・Behind Movie of Hawaii
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックver. A
・オリジナルトレーディングカードver. A
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ（組み合わせ：（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨＆橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
予約購入先着特典：・FAMオリジナルステッカーシートver. A（A4サイズ）
【初回限定盤B】[CD＋Blu-ray] /[CD＋DVD]
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray / DVD
・timelesz project
Behind The Scene -FINAL-
・「Rock this Party」Dance Video
・Making Document Movie of 「FAM」
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックver. B
・オリジナルトレーディングカードver. B
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ：（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨&橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
■予約購入先着特典：・FAMオリジナルステッカーシートver. B（A4サイズ）
【通常盤】[2CD]
■CD:Disc113曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■CD：Disc２
M1.革命のDancin’night
M2.SWEET
M3.New phase
M4. Anthem -episode1-
M5.タイトル未定
■封入特典
・24P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカードver. C
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ：（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨＆橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典・FAMペア絵柄アナザージャケット４種セット
ペア（1）佐藤勝利&猪俣周杜ペア（2）菊池風磨&橋本将生ペア（3）松島聡＆篠塚大輝ペア（4）寺西拓人＆原嘉孝
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】※数量生産限定
[CD＋グッズ]
■CD
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックver. D
・オリジナルトレーディングカードver. D
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨＆橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
■グッズ
動画も見れちゃう！？
FAM×TAMオリジナルキーホールダー
[寸法]キーホルダー本体：W86×H54mm
厚み4mm、金具：約45mm
※スマートフォンをかざすと、期間限定でここでしか観られないスペシャル映像が視聴できるキーホルダー。
■ストリーミング映像内容/視聴期間：
詳細後日発表
【FAM購入スペシャル企画キャンペーン】
『FAM』全形態に封入される「スペシャル企画応募用シリアルコード」を使用したスペシャル企画の詳細は後日発表予定.
【写真】組体操？わちゃわちゃ楽しげな新体制timelesz
MVは“初めての家族旅行”をコンセプトに全編ハワイで撮影。開放的な青空と大自然、ストリート…でメンバーが思いっきりはしゃぐ笑顔や、素の関係性を存分に楽しめる作品に仕上がった。
さらに通常盤には、話題を呼んだ新メンバー募集オーディション『timelesz project』5次審査曲の3曲と「Anthem」の8人ver.を収録。また、今作から特典DISCにBlu-ray盤も発売。初回限定盤Aの特典映像には、「Rock this Party」MVとスペシャルバラエティ映像に加え、新曲「ワンアンドオンリー」MVも楽しめる。
初回限定盤BにはNetflixで配信されているタイプロ最終審査のビハインド映像を大ボリュームで収録。さらに「Rock this Party」のDance Videoと新体制初のアルバム制作
メイキングドキュメントを収録。特典映像はBlu-rayとDVD両方で発売される。
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、スマホをかざすとストリーミング動画視聴が可能なNFC付きのキーホルダーがセットに。timeleszニューマスコットキャラクターの“TAM”もデザインにあしらった限定グッズとなる。その他封入特典なども用意され、封入特典のペシャル企画応募用シリアルコードの詳細も後日発表される。
■各形態詳細
【初回限定盤A】[CD＋Blu-ray] /[CD＋DVD]
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray / DVD
・「Rock this Party」Music Video
・「ワンアンドオンリー」Music Video
・バラエティ映像inハワイ（タイトル仮）
・Behind Movie of Hawaii
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックver. A
・オリジナルトレーディングカードver. A
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ（組み合わせ：（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨＆橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
予約購入先着特典：・FAMオリジナルステッカーシートver. A（A4サイズ）
【初回限定盤B】[CD＋Blu-ray] /[CD＋DVD]
■CD：13曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■Blu-ray / DVD
・timelesz project
Behind The Scene -FINAL-
・「Rock this Party」Dance Video
・Making Document Movie of 「FAM」
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックver. B
・オリジナルトレーディングカードver. B
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ：（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨&橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
■予約購入先着特典：・FAMオリジナルステッカーシートver. B（A4サイズ）
【通常盤】[2CD]
■CD:Disc113曲
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■CD：Disc２
M1.革命のDancin’night
M2.SWEET
M3.New phase
M4. Anthem -episode1-
M5.タイトル未定
■封入特典
・24P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカードver. C
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ：（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨＆橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典・FAMペア絵柄アナザージャケット４種セット
ペア（1）佐藤勝利&猪俣周杜ペア（2）菊池風磨&橋本将生ペア（3）松島聡＆篠塚大輝ペア（4）寺西拓人＆原嘉孝
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】※数量生産限定
[CD＋グッズ]
■CD
「because」
「Rock this Party」
「ワンアンドオンリー」（新曲）
他、後日詳細発表
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックver. D
・オリジナルトレーディングカードver. D
（集合1種＋両面ソロ絵柄2種ランダム封入）
※両面ソロ絵柄：片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ
組み合わせ（1）佐藤勝利＆猪俣周杜（2）菊池風磨＆橋本将生（3）松島聡＆篠塚大輝（4）寺西拓人＆原嘉孝
・シリアルコード入りプレイリストカード
・スペシャル企画応募用シリアルコード
■グッズ
動画も見れちゃう！？
FAM×TAMオリジナルキーホールダー
[寸法]キーホルダー本体：W86×H54mm
厚み4mm、金具：約45mm
※スマートフォンをかざすと、期間限定でここでしか観られないスペシャル映像が視聴できるキーホルダー。
■ストリーミング映像内容/視聴期間：
詳細後日発表
【FAM購入スペシャル企画キャンペーン】
『FAM』全形態に封入される「スペシャル企画応募用シリアルコード」を使用したスペシャル企画の詳細は後日発表予定.