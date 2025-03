8人組グループ・timeleszのデジタル配信楽曲「Rock this Party」のミュージックビデオ(以下MV)が、21日午後10時にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。さらに、新体制初となるオリジナルアルバム『FAM』(読み:ファム)のリリースが6月11日に決定した。MVは“初めての家族旅行”をコンセプトに全編ハワイで撮影。開放的な青空と大自然、ストリート…でメンバーが思いっきりはしゃぐ笑顔や、素の関係性を存分に楽しめる作品に仕上がった。

アルバムは「新たに迎えた仲間、いつも支えてくれているsecondz(ファンの愛称)のみなさん、timeleszに関わるすべての人々、みんなで大きな“家族”」という想いを込めたアルバムは内容も盛りだくさん。家族=さまざまな人生模様の交差ということで、さまざまな音楽性や場面を詰め込んだ共感性の高いJ-POP13曲を収録する。さらに通常盤には、話題を呼んだ新メンバー募集オーディション『timelesz project』5次審査曲の3曲と「Anthem」の8人ver.を収録。また、今作から特典DISCにBlu-ray盤も発売。初回限定盤Aの特典映像には、「Rock this Party」MVとスペシャルバラエティ映像に加え、新曲「ワンアンドオンリー」MVも楽しめる。初回限定盤BにはNetflixで配信されているタイプロ最終審査のビハインド映像を大ボリュームで収録。さらに「Rock this Party」のDance Videoと新体制初のアルバム制作メイキングドキュメントを収録。特典映像はBlu-rayとDVD両方で発売される。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、スマホをかざすとストリーミング動画視聴が可能なNFC付きのキーホルダーがセットに。timeleszニューマスコットキャラクターの“TAM”もデザインにあしらった限定グッズとなる。その他封入特典なども用意され、封入特典のペシャル企画応募用シリアルコードの詳細も後日発表される。■各形態詳細【初回限定盤A】[CD+Blu-ray] /[CD+DVD]■CD:13曲「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表■Blu-ray / DVD・「Rock this Party」Music Video・「ワンアンドオンリー」Music Video・バラエティ映像inハワイ(タイトル仮)・Behind Movie of Hawaii■封入特典・60P スペシャルフォトブックver. A・オリジナルトレーディングカードver. A(集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入)※両面ソロ絵柄:片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ(組み合わせ:(1)佐藤勝利&猪俣周杜(2)菊池風磨&橋本将生(3)松島聡&篠塚大輝(4)寺西拓人&原嘉孝・シリアルコード入りプレイリストカード・スペシャル企画応募用シリアルコード予約購入先着特典:・FAMオリジナルステッカーシートver. A(A4サイズ)【初回限定盤B】[CD+Blu-ray] /[CD+DVD]■CD:13曲「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表■Blu-ray / DVD・timelesz projectBehind The Scene -FINAL-・「Rock this Party」Dance Video・Making Document Movie of 「FAM」■封入特典・60P スペシャルフォトブックver. B・オリジナルトレーディングカードver. B(集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入)※両面ソロ絵柄:片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ組み合わせ:(1)佐藤勝利&猪俣周杜(2)菊池風磨&橋本将生(3)松島聡&篠塚大輝(4)寺西拓人&原嘉孝・シリアルコード入りプレイリストカード・スペシャル企画応募用シリアルコード■予約購入先着特典:・FAMオリジナルステッカーシートver. B(A4サイズ)【通常盤】[2CD]■CD:Disc113曲「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表■CD:Disc2M1.革命のDancin’nightM2.SWEETM3.New phaseM4. Anthem -episode1-M5.タイトル未定■封入特典・24P 歌詞ブックレット・オリジナルトレーディングカードver. C(集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入)※両面ソロ絵柄:片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ組み合わせ:(1)佐藤勝利&猪俣周杜(2)菊池風磨&橋本将生(3)松島聡&篠塚大輝(4)寺西拓人&原嘉孝・シリアルコード入りプレイリストカード■予約購入先着特典・FAMペア絵柄アナザージャケット4種セットペア(1)佐藤勝利&猪俣周杜ペア(2)菊池風磨&橋本将生ペア(3)松島聡&篠塚大輝ペア(4)寺西拓人&原嘉孝【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】※数量生産限定[CD+グッズ]■CD「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表■封入特典・60P スペシャルフォトブックver. D・オリジナルトレーディングカードver. D(集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入)※両面ソロ絵柄:片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ組み合わせ(1)佐藤勝利&猪俣周杜(2)菊池風磨&橋本将生(3)松島聡&篠塚大輝(4)寺西拓人&原嘉孝・シリアルコード入りプレイリストカード・スペシャル企画応募用シリアルコード■グッズ動画も見れちゃう!?FAM×TAMオリジナルキーホールダー[寸法]キーホルダー本体:W86×H54mm厚み4mm、金具:約45mm※スマートフォンをかざすと、期間限定でここでしか観られないスペシャル映像が視聴できるキーホルダー。■ストリーミング映像内容/視聴期間:詳細後日発表【FAM購入スペシャル企画キャンペーン】『FAM』全形態に封入される「スペシャル企画応募用シリアルコード」を使用したスペシャル企画の詳細は後日発表予定.