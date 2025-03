アクティビティの高付加価値化を図る！環境省「国立公園におけるアドベンチャートラベル推進に向けた手引書」

環境省では、国立公園において自然体験アクティビティを提供する観光事業者や関係者向けに、アクティビティの高付加価値化を図るためのガイドラインの最新版、及びアドベンチャートラベルを推進するための手引書を作成。

環境省「国立公園におけるアドベンチャートラベル推進に向けた手引書」

環境省では、国立公園において自然体験アクティビティを提供する観光事業者や関係者向けに、アクティビティの高付加価値化を図るためのガイドラインの最新版、及びアドベンチャートラベルを推進するための手引書を作成しました。

また来訪者向けには、国立公園のオフィシャルサイトにて、国立公園ならではの魅力を体験できる、アクティビティやモデルコースの最新情報を掲載しました。

環境省では、国立公園の保護と利用の好循環により、優れた自然を守り地域活性化を図るための取り組みとして、国立公園ならではの魅力を満喫できるツーリズムの実現に向け、自然体験アクティビティやツアーの充実化を地域の関係者と連携し、推進しています。

この取組の一環として、今回、自然体験アクディビティを提供する観光事業者や関係者向けに、自然体験アクティビティの品質向上の支援を目的とした「国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドラインVer.4」、及び国立公園や国定公園、自然公園等におけるアドベンチャートラベルの推進支援を目的とした「国立公園におけるアドベンチャートラベルの手引書」を、それぞれ環境省のホームページ内に公表しました。

