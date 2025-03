11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人(崎=たつさき)がプロデュースを手掛けた楽曲「UP TO TOKYO」が、グループ公式YouTubeチャンネル内メンバープロデュース企画「INI STUDIO」で21日、公開された。初のオリジナル楽曲となる。同楽曲について池崎は「『UP TO TOKYO』は、2024年の上半期から構想を練り、ようやく形にすることができました。19歳でこの世界に入ったと同時に上京し、取り囲むすべてが変わった僕の内面を、良くも悪くも、とても個人的に生々しくつづりました」と紹介。「グループではラッパーですが、サビではメロディアスに歌い上げています。バックボーカルのハーモニーにもこだわったので、ぜひ注目していただけたらうれしいです」と伝えた。

映像には、幼少期の池崎の元気でかわいらしい姿や、大人になってからの苦悩、覚悟が表現されており、メッセージ性の強い作品に仕上がっている。池崎の深みのある低音ボイスが際立つ、唯一無二の歌声もポイントとなる。池崎は1月27日より実施された事務所合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』内で、「UP TO YOU」というタイトルで自身が描いた絵などの作品展示を行っていた。同楽曲の公開を予告するために、展示されていた東京タワーの絵を背景に「UP TO YOU」のYOUの文字を消し、その上からTOKYOと書き換えられた画像をインスタグラムに投稿していた。