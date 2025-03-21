¡Öº£Æü¤°¤é¤¤¤ÎÂÇ½ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Éüµ¢Â¨2°ÂÂÇ¤Îº£µÜ·òÂÀ¤Îµ¯ÍÑË¡¤òÀâÌÀ
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½1¹Åç¡Ê21Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê5°ÂÂÇ5ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÄË¤á¤¿º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÄË¤«¤é1·³Éüµ¢¤·¤¿º£µÜ·òÂÀ¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡º£µÜ¤Ï7ÈÖÍ··â¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£4²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ïº¸ÍãÀþ¤òÇË¤ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤ÎÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£º£¸å¡¢ÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤°¤é¤¤¤ÎÂÇ½ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä6¡¢7ÈÖ¤¢¤¿¤ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£