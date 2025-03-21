¾×·â¤ÎË½ÎÏ¡ÄÃæ¹ñÂåÉ½FW¤Î¡È»¦¿Í´éÌÌ¥¥Ã¥¯¡É¤ËÅÜ¹æ»¦Åþ¡ª¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë»ñ³Ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥«¥ó¥Õ¡¼¡×Â¨¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¢ª¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½DF¤¬Â³¹ÔÉÔÇ½¡Ú£×ÇÕÍ½Áª¡Û
¡Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½ 1¡Ý0 Ãæ¹ñÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î21Æü¡¿¥¢¥ë¡¦¥¢¥ï¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶´í¸±¡ÄÃæ¹ñÂåÉ½FW¤Î¡Ö»¦¿Í´éÌÌ¥¥Ã¥¯¡×
¡¡¾×·â¤Î°ìÈ¯Âà¾ì·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤ò²¼¤·¤ÆFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¿ô»þ´Ö¸å¡¢Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê3¼¡Í½Áª¡ËÂè7Àá¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÃæ¹ñÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎDF¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡¦¥«¥Ç¥£¥·¥å¤¬Æ¬¤Ç¥¯¥ê¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎFW¥ê¥ó¡¦¥ê¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÄ¶´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ç¿³¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥×¥ì¥¤¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¡¦¥ê¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤¬¡¢¥«¥Ç¥£¥·¥å¤Î´é¤«¤éÆ¬Éô¤ò¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î½ý¤Î¹ó¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ãç´Ö¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¼ç¿³¤Ï¥ê¥ó¡¦¥ê¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£Ãæ¹ñ¥µ¥¤¥É¤ÏÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Â¦¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥«¥Ç¥£¥·¥å¤Î¤Û¤¦¤ò»Ø¤¹¡£·ë¶É¡¢¥«¥Ç¥£¥·¥å¤Ï¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î´éÌÌ¥¥Ã¥¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡£SNS¤Ï¡Ö»¦¿Í¥¥Ã¥¯¤ä¤Ù¡¼¤Ê´°Á´¤ËÆ¬³ä¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¥«¥ó¥Õ¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ä¡×¡ÖÂà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø²¿¤Ç¡©¡Ù¤ÈÉÔËþ¤òÉ½¤¹¡£²¿¤Ç¡©¤¸¤ã¤Í¡¼¤ïÁ´¤Æ¤ÎÍýÍ³¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥«¥ó¥Õ¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÂà¾ì¿©¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö³ÑÅÙÅª¤Ë¤Û¤ÜÀµÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼µÓ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¥¥Ã¥¯¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¤¢¤«¤ó¡×¡ÖÃæ¹ñ¿Í¹Ó¤¹¤®¡×¡ÖÉÝ¤¨¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤ËË½ÎÏ¤Þ¤«¤»¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë»ñ³Ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½»¦Åþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î¥ê¥ó¡¦¥ê¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤â½êÂ°¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µÍË¾³ô¤Ç¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¥°¥ë¡¼¥×3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3·î25Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂè8Àá¤òÀï¤¦¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë