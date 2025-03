サザンオールスターズ特集を『EIGHT-JAM』で2週連続OA！桑田佳祐がニューアルバムを語り尽くす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■いきものがかり水野良樹らサザンの音楽をリスペクトしてやまないメンバーが名曲の魅力をそれぞれの視点からひも解く!

テレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』にて、3月20日、4月6日と2週連続でサザンオールスターズの特集が放送される。

今回の特集では、桑田佳祐への独占インタビューが実現。ギターを手にしながらの実演も交え、これまでテレビではあまり語られることのなかったサザンオールスターズの楽曲制作の裏側が明かされる。

最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』の制作秘話はもちろん、デビューからこれまでの道のり、バンドの原動力、そして音楽への想いが語られ、桑田の音楽観に迫る貴重な内容に。また、音楽業界で活躍するプロフェッショナルたちからの質問にも真摯に向き合い、時に笑いを交えながら語り尽くす。

スタジオには、いきものがかりの水野良樹、音楽YouTuber/評論家として注目を集めるみの、さらにサポートミュージシャンとして長年サザンを支え続ける片山敦夫、曽我淳一らが出演。サザンの音楽をリスペクトしてやまないメンバーが揃い、名曲の魅力をそれぞれの視点からひも解く。

ファンにはおなじみの代表曲から最新楽曲に至るまで、あらゆる角度からサザンの音楽が語られ、 “外来メロディと日本語”の融合というサザンの革新性や、独特の歌声の背景にある秘話、若き日の葛藤、そして今だから話せる制作現場の裏話まで貴重なエピソードが満載のサザンオールスターズ特集をお見逃しなく。

番組情報

テレビ朝日『EIGHT-JAM サザンオールスターズ特集』前編

03/20(日)23:15~24:10

テレビ朝日『EIGHT-JAM サザンオールスターズ特集』後編

04/06(日)23:15~24:10

MC:SUPER EIGHT、古田新太

出演:桑田佳祐(サザンオールスターズ)

スタジオゲスト:水野良樹(いきものがかり)、みの、片山敦夫、曽我淳一 ほか

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『EIGHT-JAM』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/eightjam/

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp