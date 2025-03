HISモバイルは、2025年3月21日(金)より、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を運営するオトバンクと共同で、「コスパ・タイパ 春の応援キャンペーン」を開始します。

HISモバイル「コスパ・タイパ 春の応援キャンペーン」

【実施期間】

2025年3月21日(金)11:00〜2025年5月1日(木)10:00

HISモバイルは、2025年3月21日(金)より、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を運営するオトバンクと共同で、「コスパ・タイパ 春の応援キャンペーン」を開始。

このキャンペーン期間中にHISモバイルの契約をすると、audiobook.jpの「聴き放題プラン」を30日間無料で楽しめます。

オーディオブックとは、プロのナレーターや声優が書籍を読み上げてくれる「耳で聴く本」。

オフライン再生もできるので、通勤や旅行中、作業中など「いつでもどこでも」「効率的に」本を聴くことができます。

オーディオブックの利用シーンで最も多いのが「移動中」(※オトバンク発表「オーディオブック利用調査(2024.2.18-2.21)」より)。

「ながら聴き」に最適なスマートフォンをお得に契約できるHISモバイルとaudiobook.jpのタイアップは、効率的に学びや自己投資をしたい方にぴったりです。

コスパ=「携帯料金をお得に」、タイパ=「移動時間や休息時間をうまく活用」。

お得に携帯を使って、この春からの新年度をより充実させましょう!

キャンペーン詳細について

HISモバイルの特典を選んでお申し込みいただくと、audiobook.jpの「聴き放題プラン」30日間無料クーポンをプレゼント!

特典(1) 格安SIM「自由自在2.0プラン」契約事務手数料無料

特典(2) 長期WiFiレンタル「HIS Wi-Fi PLUS+」

初期契約事務手数料無料+端末代(12,000円)無料

※audiobook.jpの会員登録かつ、クーポンを使用した場合、特典が適用となります。

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。

耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post HISモバイル契約で オーディオブック「聴き放題プラン」が30日間無料!HISモバイル「コスパ・タイパ 春の応援キャンペーン」 appeared first on Dtimes.