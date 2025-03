入学祝い「現金」が断トツ1位！オクルヨ「入学祝いに関する意識調査」

ジー・プランは、ビッグローブと共同運営する贈り物・ギフトの口コミサイト「オクルヨ(ocruyo)」にて「入学祝いに関する意識調査」を実施しました。

オクルヨ「入学祝いに関する意識調査」

調査期間:2025年1月23日〜1月29日

調査方法:インターネット調査

調査対象:男女1,956名

対象地域:全国

※レポートでは小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計値は必ずしも100%とならない場合があります。

「オクルヨ(ocruyo)」公開記事では、関連した情報が見ることができます。

■小学生の入学祝いは「現金」が断トツ1位。

「ギフト券」「電子マネー」も人気

自分の孫や親戚へ小学校の入学祝いをあげるとしたら何を贈りたい・贈ったことがあるかという質問には、「現金」が最も多く45.6%、「ギフト券」が15.1%、次いで「ランドセル」が10.3%という結果となりました。

小学校の入学祝いは何がいい?

■中学〜大学祝いでは約8割の回答が「現金・ギフト券・電子マネー」

自分の孫や親戚への中学〜大学の入学祝いをあげるとしたら何を贈りたいかという質問では、「現金」が57.1%、「ギフト券」が17.7%、「電子マネー」が4.4%でした。

スマホの普及に加え、コロナ禍を終えての非接触決済の浸透、自治体による電子マネーの還元キャンペーンなどでキャッシュレス決済の需要が増えていることから、お祝いに電子マネーを選ぶ人が増えてきていることが伺えます。

中学〜大学の入学祝いは何がいい?

■年代別の入学祝いの予算は小学生が約1.5万円、大学生が約3万円

孫への入学祝いの平均予算を年代別で見ると、小学入学祝いの予算が14,346円、中学入学祝いの予算が16,886円、高校入学祝いの予算が22,094円、大学入学祝いの予算が30,241円となりました。

孫への入学祝いの予算はいくら?

■入学祝いをあげるタイミングは「小学校入学時」が最多

入学祝いはどのタイミングで贈っている・贈りたいですか?という質問では、「小学校入学時」が最も多く75.9%、「高校入学時」が65.7%、次いで「大学入学時」が55.9%となりました(入学祝いをあげると回答した人を対象に集計)。

孫にとって初めての入学時はお祝いをする人が多い結果となりました。

どのタイミングで入学祝いを贈る?

■調査項目一覧

・入学祝いを贈るタイミング(MA)

・孫への小学校入学祝いの予算(SA)

・孫への中学校入学祝いの予算(SA)

・孫への高校入学祝いの予算(SA)

・孫への大学入学祝いの予算(SA)

・甥っ子・姪っ子への卒入学祝いの予算(SA)

・知り合いの子供への卒入学祝いの予算(SA)

・小学校入学祝いのプレゼント(MA)

・中学〜大学入学祝いのプレゼント(MA)

・入学祝いのお返しの必要性(SA)

・入学祝いのお返しギフト(MA)

「オクルヨ(ocruyo)調べ」

https://gift.biglobe.ne.jp/columns/30/

https://gift.biglobe.ne.jp/columns/33/

