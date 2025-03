レモンなどの柑橘類を思わせる香り！石川酒造　日本酒「はむら」

石川酒造は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと共同開発した「都産技研オリジナル酵母」で醸造した日本酒「はむら」を2025年3月21日(金)より販売中。

石川酒造 日本酒「はむら」

アルコール分:15%

内容量 :720ml

原材料 :米(国産)、米麹(国産米)

希望小売価格:1,760円(税込)

保存方法 :冷蔵庫または冷暗所

JANコード :4905545260628

商品名 :日本酒「はむら」生酒(※要冷蔵)

アルコール分:15%

内容量 :720ml

原材料 :米(国産)、米麹(国産米)

希望小売価格:1,760円(税込)

保存方法 :冷蔵庫(常温での保存はお控えください。)

JANコード :4905545260482

発売日 :2025年3月21日(金)

販売場所 :石川酒造取引先酒販店、石川酒造直売店酒世羅、石川酒造オンラインショップ

販売する商品のうち500本限定の、【生酒】タイプも販売します。

■東京のテロワールを表現

日本酒「はむら」は、東京の豊かな自然と歴史、そして人々の情熱が織りなす、唯一無二の日本酒です。

米:東京都[羽村市]産「コシヒカリ」を使用。

水:秩父奥多摩山系の地下150mから汲み上げる中硬水の天然水を使用

酵母:都産技研が開発した『都産技研オリジナル酵母』より杜氏が厳選した酵母を使用。

酒蔵:1863年創業の江戸時代から続く伝統の技を継承する「石川酒造」が醸造。

■商品の特長

スッキリした味、レモンなどの柑橘類を思わせる香りがあります。

多満自慢が得意とする旨味もしっかりありスッキリしているのに飲みごたえがあります。

【生酒タイプの特徴】

スッキリと飲み口サワヤカで春を想起させます

【火入れタイプの特徴】

ドライフルーツのような香りがあり飲みごたえが一層増します

