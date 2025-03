家づくりを検討中のユーザーと工務店とをつなぐ！KG情報住宅営業部　住宅情報ポータルサイト「IETO(イエト)」

KG情報住宅営業部は住宅情報ポータルサイト「IETO(イエト)」を開設しました。

KG情報住宅営業部は住宅情報ポータルサイト「IETO(イエト)」を開設。

このサイトは、「暮らすびと」「名作住宅」などの住宅情報誌を長年発行し、年間約200棟を取材して生の声を聞いてきた編集部ならではのノウハウを生かして、家づくりを検討中のユーザーと工務店とをつなぐサイトです。

「IETOリポーター」による建築実例紹介やコラム記事などの家づくりに役立つ情報を、家づくりを検討中の方へお届けします。

1/20の岡山エリアを皮切りに、2/20に福山エリアを公開。

今後は5/20に香川エリアを公開し、順次エリアを拡大していく予定です。

★(1)見つける★

家づくりに役立つコラムを定期的にUPすることで、オーガニック検索で上位を狙います。

家づくりに役立つ情報や、建てた後の「暮らし」をイメージできるもの、モデルハウスの紹介などをして、家づくりを考えるきっかけをつくります。

★(2)選ぶ★

数多くの実例から気になるキーワードを選んで簡単検索。

自分の好きなテイストやプランニングからお気に入りの施工例が見つかります。

お気に入り登録で自分のかなえたい家づくりが見えてきます。

★(3)相談する★

年間約200棟取材に訪れる「IETOリポーター」に気軽に相談。

見学会の予約や工務店への質問などを代わりに行います。

第三者に質問や予約ができるので、気軽に問い合わせが行えます。

★(4)出会う★

施工実例、得意なデザインやプランニング、性能、モデルハウス、スタッフ紹介、企業概要など充実した内容で、工務店の強みを詳しく紹介します。

比較検討や資料請求が簡単に行えます。

