■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5016) ＪＸ金属　　　 東証プライム
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(6047) Ｇｕｎｏｓｙ　 東証プライム
(3436) ＳＵＭＣＯ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3133) 海帆　　　　　 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ　　 東証プライム
(8316) 三井住友ＦＧ　 東証プライム
(218A) リベラウェア　 東証グロース
(6836) ぷらっと　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS