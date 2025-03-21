＜個人投資家の予想＞ 03月21日 21時 ＜個人投資家の予想＞ 03月21日 21時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5016) ＪＸ金属 東証プライム

(7719) 東京衡機 東証スタンダード

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(6047) Ｇｕｎｏｓｙ 東証プライム

(3436) ＳＵＭＣＯ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3133) 海帆 東証グロース

(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム

(8316) 三井住友ＦＧ 東証プライム

(218A) リベラウェア 東証グロース

(6836) ぷらっと 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



外部サイト