加藤和樹が、6月11日にシングル「Chocolate」をリリースすることを発表した。今回のシングルには2曲の新曲が収録されており、表題曲「Chocolate」は甘く包み込むような楽曲は毎日頑張ったご褒美のようなPOPサウンドとなっているとのこと。また「Still Go!」は、作詞を加藤和樹本人が担当しており、そのタイトルが表すように“まだまだいける!”とあらゆる人の背中を押してくれる、前向きなメッセージが込められた疾走感溢れる楽曲に仕上がったという。

リリース情報



シングル「Chocolate」2025年6月11日(水)発売◯Type-A(CD+DVD)価格:2,800円(税込)1. Chocolate2. Still Go!3. Flaming ice (CDKK2 Live ver.)4. 青空 (Respection Live ver.) ※THE BLUE HEARTS カバー「Chocolate」MV+メイキングDVD◯Type-B(CD)定価:\1,700円(税込)1. Chocolate2. Still Go!3. Flaming ice (CDKK2 Live ver.)4. 青空(Respection Live ver.) ※THE BLUE HEARTS カバー◯Type-C(CD)定価:\1,700円(税込)1. Chocolate2. Still Go!3. 歌うたいのバラッド(Respection Live ver.) ※斉藤和義カバー4. 接吻(Respection Live ver.) ※Original Love カバー◯オフィシャルファンクラブ “VOICE限定特典直筆サイン入りアザージャケット&アクリルキーホルダー、生写真3枚セット詳細:https://assist2014.jp予約期間:2025年3月21日(金)18:00 〜 4月20日(日)23:59まで◯テイチクオンライン限定特典:サイン入りクリアポスター詳細:https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002LBA予約期間:2025年3月21日(金)18:00 〜 4月20日(日)23:59まで■『Chocolate』リリース記念イベント2025年4月26日(土)タワーレコード新宿店9F 店内イベントスペース内容:握手会 ※ミニライブやトークライブはございません。