ポイントを貯めて北海道の特産品が当たる抽選会に参加！HOKKAIDO LOVE！「チェックインラリー」

北海道観光機構は、北海道を旅して楽しむ北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」にて、2025年3月8日(土)より「チェックインラリー企画」を3本実施中(3月26日まで)。

【チェックインラリー企画名称】

・(1)〈ワイナリー巡り第2弾チェックインラリー〜札幌小樽仁木余市編〜〉

・(2)〈北海道のあったかグルメラリー〉

・(3)〈心も身体も整う至極のサウナ巡りチェックインラリー〉

【チェックインラリー実施期間】

・(1)2025年3月8日(土)〜2025年3月21日(金)

・(2)2025年3月11日(火)〜2025年3月24日(月)

・(3)2025年3月13日(木)〜2025年3月26日(水)

【概要】

●チェックインラリー企画とは

企画ごとに北海道内にあるチェックインスポット(観光施設や飲食店など)を巡りチェックインポイントをためよう!すべてのチェックインスポットを巡ると、SpecialラリーポイントがGETできます。

企画ごとに毎回ポイント数も変わります。

※Specialラリーポイントは、チェックインラリー最終日の翌日に付与されます。

※チェックインラリー該当施設の中で、すでにチェックイン済みのスポットはラリー開始時にCLEARスタンプが付いています。

新たにチェックインポイントは付かないのでご注意ください。

【チェックインラリー参加方法】

(1) HOKKAIDO LOVE!アプリを下記URLよりダウンロード。

https://www.visit-hokkaido.jp/app/

(2) チェックインラリーページより、開催中のラリーをタップ。

(3) 1つの企画ごとに対象のチェックインスポットを全て巡るとSpecialラリーポイントがもらえます。

※Specialラリーポイントはチェックインラリー最終日の翌日に付与されます。

(4) たまったポイントは、アプリ内で使えるPOINTガチャ機能で北海道の特産品が当たる抽選会に参加したり、北海道内で使えるクーポンと交換をして北海道を楽しめます。

【北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」とは】

北海道内を楽しく巡ってもらうための北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」。

アプリ内に設定されたチェックインスポットでのチェックインや移動距離に応じてポイントがたまるアプリです。

ためたポイントをアプリ内のPOINTガチャ景品やクーポンに交換して北海道を楽しめます。

北海道の魅力が盛り沢山のチェックインラリーに参加するには、北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」をダウンロードして楽しめます。

