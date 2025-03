沖縄県の黒糖を使用した黒みつを贅沢に使用！国分首都圏「TOKYO黒みつLAGER」

国分首都圏が、榮太樓總本鋪、石川酒造と共同開発し、2023年11月に発売した発泡酒「TOKYO黒みつLAGER」が「ジャパン・グレートビア・アワーズ2025」のフリースタイル・ダークラガー部門で銅賞を受賞しました。

国分首都圏「TOKYO黒みつLAGER」

アルコール分:4.5%

内容量 :330ml

品目 :発泡酒(麦芽使用率50%以上)

原材料 :麦芽(外国製造)、黒みつ、ホップ

参考売価 :865円(税別)

主な販売先

酒類専門店「EXIVIN(エクシヴァン)」(西武池袋本店、西武所沢S.C.店、そごう千葉店、そごう大宮店)、国分セレクトショップ「ROJI日本橋」など

国分首都圏が、榮太樓總本鋪、石川酒造と共同開発し、2023年11月に発売した発泡酒「TOKYO黒みつLAGER」が「ジャパン・グレートビア・アワーズ2025」のフリースタイル・ダークラガー部門で銅賞を受賞。

「ジャパン・グレートビア・アワーズ」は、クラフトビア・アソシエーション(日本地ビール協会)がクラフトビールの品質向上を目的に、日本国内で醸造されるビールに特化して行う審査会で、2025年2月23日、24日に開催されました。

「グレートビア」とは、バランス、アフターテイスト、状態が秀でており、なおかつ飲む人の心に残る魅力を秘めたビールを指します。

「TOKYO黒みつLAGER」は、「ジャパン・グレートビア・アワーズ2025」のフリースタイル・ダークラガー部門において銅賞を受賞しました。

なお、同部門における受賞数は、「金賞」該当なし、「銀賞」2アイテム、「銅賞」1アイテムとなりました(「TOKYO黒みつLAGER」を含む)。

商品特長

黒みつと黒ビールの相性に着目し、その比率が最もバランスの良い商品になるよう、江戸期に創業した榮太樓總本鋪、石川酒造、国分首都圏の3社の協業により開発しました。

沖縄県の黒糖を使用した黒みつを贅沢に使い、麦芽はピルゼン、ミュンヘン、キャラメル、チョコレート、ブラックの5種類を使用。

仕込み水には秩父山系の伏流水を使用しています。

榮太樓總本鋪の黒みつの上品な甘さと、石川酒造のデュンケル(黒ビール)のコクを合わせた、深みのある絶妙な味わいを楽しめます。

※製造後の麦芽粕はサステナブルな社会実現を目指す観点から、肥料・飼料として再利用しています。

