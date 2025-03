原発事故後の隔離地帯を探索してウィンズケールの謎を解き明かす！ GSE『Atomfall』

GSEは、Rebellionが開発したサバイバルアクションゲーム『Atomfall』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で、2025年4月17日に発売予定で、予約受付中です。

GSE『Atomfall』

■対応機種 :PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

■発売日 :2025年4月17日

■価格 :7,254円(税込7,980円)

■ジャンル :サバイバルアクション

■プレイ人数 :オフライン1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/

ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル)/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Rebellion

■CERO :Z

記憶を失い目を覚ますと、そこは見知らぬ核施設に囲まれた環境だった。

今回はこの謎に包まれた隔離地帯「ウィンズケール」のサバイバルマップを準備しました。

重要な場所をマークし、注意すべき場所と避難できる場所を記憶しておきましょう。

『Atomfall』は、まったく新しいシングルプレイヤーのサバイバルアクションゲームです。

このゲームは、現実世界の出来事とイギリスのクラシックなSF作品にインスパイアされ、冷戦時代と、ミステリアスでスリルに満ちた世界を融合させています。

【無信号地帯で、謎の赤い電話ボックスを利用して答えを見つけよう!】

隔離地帯「ウィンズケール」では、すべての無線信号が神秘的な力によって遮断されています。

情報を得るには、周囲の兵士や市民との会話が重要となります。

外部と連絡を取るには、あちこちに点在する赤い電話ボックスを利用して電話をかけるしかないのかもしれません。

しかし、電波の届かない環境で、この不気味な電話ボックスが本当に役立つのでしょうか?電話がつながったとしても、誰が応答するのでしょうか?

【100年前の謎めいた印に隠された重要なメッセージ?】

古い地下壕の入り口のひとつには、謎めいたオレンジ色の円形の印があります。

時間の経過により風化していますが、ラテン語で「NOVA LUX DISCUTIT UMBRAS ANTIQUAS」(「新しい光が古い影を消し去る」という意味)と記されています。

この古文はプレイヤーに希望をもたらす予言なのか、それとも長い間封印されていた古代の呪文なのか?もしかするとプレイヤーに何らかの隠されたメッセージを伝えているのかもしれません。

【奇妙な青い光の軌跡をたどり、「オベロン」の秘密を解明せよ!】

夏が眠らない場所として知られる森、キャスターフェルは一年中霧に包まれ、神秘的な青い光が立ち込めています。

この青い光は月明かりによってより鮮明になり、洞窟や廃墟となった地下壕に不気味な静けさをもたらしています。

しかし、この静寂は未知の危険や秘密に対する無言の警告を予感させ、背筋を凍らせます。

この青い光は、手元の懐中電灯以上に次の目的地を探索し、長い間眠っていた古代の神秘的な力「オベロン」を探すために役立つことでしょう。

【予約特典】

予約期間中に『Atomfall』の日本語パッケージを予約いただいたプレイヤーの皆様には、予約特典として以下のDLCをプレゼントします!

「基本補給品バンドル」

隔離地帯では補給品が不足しています。

追加のアイテムを見つけることで生存のチャンスを向上させ、限定近接武器で厳しい接近戦を手助けします。

・専用近接武器バリアント

・追加の戦利品キャッシュ

・アイテムレシピ

(C) 2025 Rebellion. All rights Reserved. The Rebellion name and logo, the Atomfall name and logo are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries. Licensed to and distributed by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

