移動の足不足を解消に向けて！神奈川県タクシー協会「 AI搭載型のモニタリングシステム」

神奈川県タクシー協会は、移動の足不足を解消し、更なる利用者利便の向上を図ることを目的に、今回、モデルケースとして鶴見駅東口のタクシー乗り場をリアルタイムにモニタリングするシステムの運用を開始するとともに、システムの効果を検証していきます。

神奈川県タクシー協会「 AI搭載型のモニタリングシステム」

このシステムは、乗り場横のビルに数台のカメラを設置し、乗り場利用者の待機列や、タクシープールの待機台数等を入構会社の無線室、営業所、タクシードライバーにリアルタイムで映像を送信することで、乗り場利用者の待機時間を短縮し、より円滑な乗り場環境を図っていきます。

また、このシステムは、振り込め詐欺等の捜査協力、天災時等の帰宅困難者の状況など、防犯・防災にも活用が可能です。

