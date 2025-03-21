Á´½ÀÏ¢¤¬·ç¾ì3Áª¼êÈ¯É½¡¡ÃË»Ò60¥¥íµé¤ÎÅ·ÍýÂç¡¦ÂÎ©ÍªÚð¤Ï¡ÖÉôÂ§°ãÈ¿¡×¡¡½÷»Ò48¥¥íµé¤ÎÂè£±¥·¡¼¥É¤â¡¡¡ÚÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌ½ÀÆ»¡Û
¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï21Æü¡¢ÃË»Ò60¥¥íµé¤ÎÂÎ©ÍªÚð¡ÊÅ·ÍýÂç¡Ë¤¬Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Ê4·î5¡¢6Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´½ÀÏ¢¤Ï¡ÖÉôÂ§°ãÈ¿¡×¤¬ÍýÍ³¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ©¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Çò¶â¹¨ÅÔ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï48¥¥íµé¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¶áÆ£Èþ·î¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤È¡¢63¥¥íµé¤ÎËÙÀî·Ã¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¡£·ç¾ìÍýÍ³¤Ï¶áÆ£¤¬Èó¸øÉ½¤Ç¡¢ËÙÀî¤Ïº¸Éª¤Î¤±¤¬¤Î¤¿¤á¡£48¥¥íµé¤Ï¾®ÁÒ°ª¡Ê²¬»³¸©·Ù¡Ë¤¬¡¢63¥¥íµé¤ÏÃ«²¬À®Èþ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤²¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£