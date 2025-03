ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

3月の特別コーチは、日韓ミックスのシンガーソングライター「SG(エスジー)」さんが担当。3月14日(金)の放送では、アメリカ留学を控える生徒(リスナー)と直接電話をつなぎ、アドバイスを送りました。

(左から)アンジー教頭、SGさん、こもり校長

SGさんは日韓ミックスのシンガーソングライターとして活躍。J-POPとK-POPの垣根を超えて、日本語と韓国語を織り交ぜて歌う独自のスタイルが人気を博し、2023年11月にメジャーデビュー。令和の卒業ソングとしてロングヒット中の楽曲「僕らまた」で自身初のストリーミング総再生数1億回を突破。2024年11月にリリースした「僕らまた (吹奏楽 ver.)」は、「カロリーメイト」の受験生応援CM第11弾「それぞれの音色」で使用され話題を呼んでいます。――ここで、海外留学を控えている生徒とつなぐアンジー教頭:まずは、宣言を聞かせてください!リスナー:4月から地元の高校に通い、夏から10ヵ月の留学に行ってきます! 高校生になっても、引き続き学び続けていきたいです!こもり校長:すごい! じゃあもう、高校進学が決定?リスナー:一応内定という形で。SG先生:本当に頑張ったね。こもり校長:留学は前から決めてたの?リスナー:中学校に入ってから言語系の習い事を始めたんですけど、高校生限定の留学プログラムみたいなものに行っていた先輩がいたんです。その人の話を聞いて、なんだかいいなと思って、決めました。こもり校長:すごいよ。留学は自分が育った国を離れるわけだし、けっこう覚悟がいることだから。それこそ、SG先生も(韓国から)日本に来たわけですしね。先生のなかでも覚悟ってありました?SG先生:覚悟というか、「どんな楽しみがあるんだろう?」って気持ちがあったかなって感じですね。こもり校長:へ〜! ワクワクが大きかったですか?SG先生:うん。ワクワクも大きかったし、もちろん不安もあったよ。今、不安なのかな?リスナー:はい、不安です。SG先生:どういうところが不安?リスナー:知らない土地で違う言語だし、そのなかに1人飛び込んでいくのが不安です。SG先生:SG先生も1人で日本に来てるんだけど、過ごしてみると意外と何とかなるんだよね。最初は不安な気持ちが勝つと思うんだけど、「行ったらどんなことができるだろう?」と楽しみな方向に変えてみて。そうしたら不安が徐々に消えていって、どんどんドキドキしていくから。これはやってみたらいいかもしれない。こもり校長:他にも、たとえば自分が学びたいことだったり、将来的な不安もあったりするの?リスナー:あまりないかもしれないです。こもり校長:すごくいいことだね。自分が決意したことに対してブレてないのはすごいことだよ。途中で「自分は何がしたかったんだっけ?」とブレちゃうと、すごいつらくなることもあるかもしれない。だけど、「やりたいことはわかってるんで大丈夫です」っていう強い思いがあれば、やりきれると思うよ。SG先生:でもね、もしブレたとしても(大丈夫)。SG先生もめちゃくちゃブレてきたんで。韓国から日本に1人で来て、あれがやりたい、これはできない、友達ができない、みたいな紆余曲折があった。結局ね、行動すると友達ができたし、人がいろいろ教えてくれたりするんだよね。勇気を振り絞っていろんな人に話しかけてみるのは、めちゃくちゃいいことだと思う。だから、このまま自分を信じて進んでみてほしいなと思いますよ。リスナー:はい!



