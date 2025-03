Spotifyが躍進を期待する次世代アーティストをサポートするプログラム「RADAR: Early Noise」。このプログラムと連携したライブイベント『Early Noise Night #17』が、3月19日、Spotify O-EASTにて開催された。今回は、年明けに発表された「RADAR: Early Noise 2025」選出アーティストの中から、AKASAKI、Billyrrom、ブランデー戦記、reina、レトロリロンの5組が出演。どのアーティストも、大きな期待と注目を堂々と引き受け、この日集まった観客に向けて渾身のライブを披露した。この記事では、それぞれのライブの模様をレポートしていく。

<reina>

6人編成のバンドメンバーによる切実なブルースを感じさせるセッションの後、温かな拍手を受けながらステージインしたのは、クリエイティブレーベル・w.a.uのR&Bシンガー、reina。1曲目は「Dogs」。シルクのように流麗なバンドサウンドを軽やかに乗りこなしながら、一つひとつの言葉を丁寧に歌い届けていく。たおやかで、しなやかな響きを放つ歌声でありながら、その奥に揺るぎない芯をたしかに感じさせる。その後も、広大な音の海を、時に優雅にたゆたうように、時に自由に泳ぐようにしながら「Good to me」「my apologiesss」と歌い繋いでいき、「しっかり踊れる曲も用意してますので」という前置きを経て届けられた「Do The Thing」では、身体全体でリズムを感じ取りながら、豊かなダンスフィーリングを会場全体に共有。「Youth」ではフィーチャリングゲスト・Skaaiとの共演が実現し、それぞれのフロウが音の海の中で一つに溶け合う展開に会場中が強く引き込まれた。ラストは「A Million More」。高らかなファルセットを駆使したフェイクに言葉にならない想いを託し、トップバッターのステージを終えた。

■セットリストM1. IntroM2. DogsM3. Good to meM4. my apologiesssM5. Do The ThingM6. BurnM7. YouthM8. A Million More

<Billyrrom>

次世代ポップミュージックを創出する6人組バンド・Billyrromは、その曲名のとおり、壮大なSFの世界を想起させるダイナミックなスケールのロックナンバー「DUNE」から幕開け。力強く躍動するバンドサウンドを背で受け、Mol(Vo)が両手を勢いよく左右に広げた瞬間、スクリーンに大々的にバンド名が映し出されると、勇壮な響きを放つ歌に合わせ、フロアから無数の拳が上がる。なんてドラマチックなオープニングだろう。続いて、「自由に踊れよ!」という呼びかけと共に「Once Upon a Night」へ。その後も、各メンバーの多様なルーツを反映した楽曲が次々と放たれる展開が続く。ソウル、ファンク、ロックをはじめとした様々なジャンルの要素をミクスチャーしつつ、既存の言葉によるジャンル分けを不敵に拒むような未知の響きを放つ“トーキョー・トランジション・ソウル”に何度も圧倒された。ラストの「Time is Over」では、「お手を拝借!」という呼びかけを受け、会場全体からハンズクラップが巻き起こり、一体感と高揚感に満ちた圧巻のクライマックスを迎えた。

■セットリストM1. DUNEM2. Once Upon a NightM3. SoulbloomM4. ApolloM5. Time is Over

<AKASAKI>

「元気ですか?」「今夜は最高の夜にしよう、さぁ、いくぞ!」そう力強く呼びかけた18歳の高校生シンガーソングライター・AKASAKIは、1曲目の「弾きこもり」から、さっそく会場中でハンズクラップを巻き起こす。「踊れ、渋谷!」というアジテーションと共に披露された「ルーツ」では、自ら拳を何度も突き上げながら、観客とのライブコミュニケーションを重ねていった。ライブ経験がほとんどないはずなのに、そうとは全く思えないような堂々たる姿に頼もしさを感じた。MCでは、「留年回避して卒業しました!」という言葉に温かな拍手が送られる一幕も。ライブ当日リリースされたばかりの最新曲「爆速論理ness」の激烈なロックアクトも最高だった。最後のMCでは、「僕はSpotifyに人生を変えてもらったと言っても過言ではないので」と語り、これからも毎月新曲をリリースしていくと宣言。「夏実」を経て、ラストには彼の人生を大きく変えた代表曲「Bunny Girl」をドロップ。AKASAKIは「楽しいね!」と告げ、熱い手拍子と歓声が飛び交うフロアを後にした。その時の歓びに満ちた表情が忘れられない。

■セットリストM1. 弾きこもりM2. ルーツM3. 爆速論理nessM4. 徘徊M5. 夏実M6. Bunny Girl

<ブランデー戦記>

大阪発の3ピースバンド・ブランデー戦記は、ドラムの前で3人で拳を突き合わせた後、「悪夢のような」からライブをスタート。ドリーミーなシンセサウンドによって幽玄な空間が広がっていき、その中をたゆたうように響く蓮月(Vo/Gt)の歌の美しさに深く引き込まれる。と思いきや、視界の全てを塗り替えるような鮮烈なギターソロが轟き、その後も、鉄壁のトライアングルによる渾身のロックンロールチューンが次々と披露されていく。美しく磨き込まれた流麗なバンドサウンドに惚れ惚れする一方で、熱きロックバイブスが獰猛に昂る瞬間が度々訪れるから油断ならない。中盤では、この日リリースされた新曲「The End of the F***ing World」をライブ初披露。軽やかさ、たおやかさを感じさせる曲調ではあるが、全編に深い激情が滲んでいて、エッジーなバンドサウンドが容赦なく牙を剥く後半の展開を含め、非常にスリリングな名演だった。ラストは、「ラストライブ」「ストックホルムの箱」の2連打。まるでロックの本質だけを極限まで突き詰めたかのような、清々しさをも感じさせるアクトだった。

■セットリストM1. 悪夢のようなM2. MusicaM3. coming-of-age storyM4. The End of the F***ing WorldM5. ラストライブM6. ストックホルムの箱

<レトロリロン>

この日最後のスロットを任されたのは、ジャンルレスなプレイが魅力のポップスバンド・レトロリロン。その役割を全うする宣言のように「ヘッドライナー」からライブをスタート。4人のサウンドが分かちがたく結び付くことによって生まれる豊潤なバンドアンサンブルを推進力にしながら、涼音(Vo/Ag)は、台の上に立ち、フロアの前方、後方、2階にそれぞれ呼びかけながら、次々とハンズクラップやコール&レスポンスを起こしていく。リズム隊とキーボードの綿密なコンビネーションによって、一貫して厚く深みのあるサウンドが鳴りわたり、また、涼音の歌は、J-POPの王道を闊歩するような堂々たる響きを放っていて、何度も胸が高鳴った。アンコールでは、最後まで残ってくれた観客に対して「レトロリロンと友達になって帰ってくれますか!」と呼びかけ、「TOMODACHI」を披露。すべての観客を優しく巻き込みながらアウトロで壮大なシンガロングを巻き起こし、この日のイベントは晴れやかな大団円を迎えた。

■セットリストM1. ヘッドライナーM2. ワンタイムエピローグM3. DNDM4. カテゴライズM5. アンバランスブレンドEN. TOMODACHI

(文=松本侃士)