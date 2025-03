環境配慮型Tシャツを制作！DAIWA「よしもと waraii myraii館」公式ユニフォーム

『DAIWA』は、吉本興業が大阪・関西万博に出展する民間パビリオン「よしもと waraii myraii館」の公式ユニフォームとして、廃棄漁網を使用したTシャツを制作し、パビリオンのスタッフおよびタレントの方々が着用します。

DAIWA「よしもと waraii myraii館」公式ユニフォーム

■公式ユニフォームに関して

民間パビリオン「よしもと waraii myraii館」の参加スタッフおよびタレントが着用するユニフォーム(Tシャツ)は、大阪・関西万博が掲げる『持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献』をコンセプトに、環境負荷を軽減するため廃棄漁網を原材料に再生した素材を使用しています。

万博の開催期間である2025年4月13日(日)から10月13日(月)まで、吉本興業のスタッフおよびタレントが着用予定です。

■ユニフォーム(Tシャツ)の特徴

●万博開催が4〜10月と高温多湿な期間であることを考慮し、通気性が良く汗離れの良いメッシュ生地を採用。

●屋外型パビリオンでの活動に適し、ジャケットなどとレイヤードしやすいデザインのTシャツ。

●タレント用は吉本興業のコーポレートカラーであるオレンジ、スタッフ用はブラックの2色。

●左胸に吉本興業のロゴ、背面には「waraii myraii(ワライミライ)」の文字を大きくプリント。

タレント(表)

タレント(裏)

スタッフ(表)

スタッフ(裏)

