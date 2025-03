イースターの「セサミストリート」カフェが大優勝だった！キャラドーナツとパステルカラーのシェイクは必見◎

カラフルな世界観がかわいらしい「 セサミストリート 」。東京・池袋と豊洲にある「セサミストリートマーケット」では、『HOPPIN’ SPRING』がテーマの春コレクションが販売されています。エルモたちのぬいぐるみがパステルカラーになって登場し、春らしいグッズがずらり!さらに、3月21日(金)からは、カフェメニューもお目見えしました。発売日に行ってきたので、注目のメニューやおすすめの楽しみ方をご紹介します。

パステルカラーの“HOPPIN’ SPRING”がかわいいTM and © 2025 Sesame Workshopショップ、カフェ、ワークショップで構成された、世界で唯一のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」。店舗は、池袋サンシャインシティ店とアーバンドック ららぽーと豊洲店の2カ所にあり、この春は“HOPPIN’ SPRING”をテーマにしたパステルカラー&イースターアイテムが登場しています。TM and © 2025 Sesame Workshop特に注目なのが、数量限定の「HOPPIN' SPRINGぬいぐるみシリーズ」(Sサイズのみ:各税込4290円)。パステルカラーに変身した“エルモ”と“クッキーモンスター”に加え、カラーぬいぐるみシリーズ初登場の“アビー”がラインナップしています。TM and © 2025 Sesame Workshopいつものビビッドなカラーとはひと味違う、春らしい色合いがかわいいんです。小さいサイズだから、セットで並べたくなっちゃうかも。TM and © 2025 Sesame Workshopほかにも、ミニバッグやポーチ、ポスターカード、ステッカーなどが “HOPPIN’ SPRING”の第1弾アイテムとして販売中です。4月3日(土)からは第2弾のアイテムも仲間入りするので、チェックしてみてくださいね。イースター満載のカフェメニューをレポ!TM and © 2025 Sesame Workshop今回は、3月21日(金)からスタートしたカフェメニューをチェックしに、2号店のアーバンドック ららぽーと豊洲店に行ってきました。TM and © 2025 Sesame Workshopエルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなど、全8種類のキャラクタードーナツ(各税込640円)は、うさぎの耳でさらにかわいくなったうえに、どこかキョトンとした表情がたまらないんです。お顔のパーツやうさ耳はチョコレートでできているので、まるごと食べられるのも嬉しい◎TM and © 2025 Sesame Workshopキャラクタードーナツをまとめて楽しみたい人には、6個セット(税込3180円)や3個セット(税込1680円)がおすすめですよ。TM and © 2025 Sesame Workshopバナナ味、ストロベリー味、バニラ味の3種類から選べる「HOPPIN’ SPRINGシェイク」(税込950円)もチェック。今回は、注文した“エルモ”と“アビー”のキャラクタードーナツに合わせて、パステルピンクのストロベリー味を選んでみました。シェイクは、さっぱりとしたいちごとミルクが合わさった、優しい味わい。たっぷりトッピングされた生クリームの甘さが加わり、甘党さんにはたまらない1杯になっていますよ。暖かい春は、テラス席でピクニック気分を味わってTM and © 2025 Sesame Workshopアーバンドック ららぽーと豊洲店には、テラス席に加え、広場が隣接しているのが特徴。少しずつ暖かくなるこれからの季節は、テラス席で食べるのも気持ち良さそうです◎TM and © 2025 Sesame Workshop広場があるおかげで、まるで公園にいるような気分になり、ピクニック気分も味わえました。テラス席はペット同伴OKなので、お散歩のついでに、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。■販売店舗:セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店住所:東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階営業時間:10:00〜21:00(L.O 20:00)※サンシャインシティに準ずるセサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店住所:東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート 1階 区画番号1791営業時間:10:00〜21:00(L.O 20:00)※ららぽーと豊洲に準ずる公式サイト&オンラインストア:https://sesamestreetmarket.jp/公式Instagram:@sesamestreetmarket