hummel×ガンバ大阪のカプセルコレクションが登場！「デンマークから見たガンバ大阪」を表現…スニーカーは本日発売

デンマークのスポーツブランド『hummel』は19日、ガンバ大阪とのコラボアイテムを発表した。

シューズとアパレルからなるカプセルコレクションで、スニーカーは本日3月21日よりhummel公式オンラインストア、ガンバ大阪オンラインショップで販売が開始されている。

hummel×ガンバ大阪のカプセルコレクション

hummelがガンバ大阪のサプライヤーとなり3シーズン目の今年、初めて本国デンマークでガンバ大阪コラボを企画。

シーズンユニフォームはクラブとの相互作用でつくりあげていくものだが、今回はデンマーク発信のコレクションで、デンマークから見たガンバ大阪をライフスタイルコレクションとして仕上げている。

アイテムは、ユニフォーム型シャツ、ショーツ、Tシャツ、スニーカーの4種類。

サッカーにインスパイアされた要素に加えて、日本屈指のサッカーチームであるガンバ大阪のユニフォームや素材、ロゴに敬意を表し、クラブの歴史を象徴する大胆で鮮やかなデザインをhummelらしくミニマルに表現した。

ガンバ大阪の名前は日本語の「頑張る」にも由来するが、この言葉は、スポーツとコミュニティ、ファッションが交差する今回のコラボコレクション全体に息づいているという。

スタジアムの熱気とチームの象徴である青い炎を反映し、力強い一体感に根ざしたアイテムがクラブの豊かな伝統を讃え、ファン・サポーターの不朽の精神が体現されている。

以下はプレスリリースより各商品の詳細情報。

VM78 CPH GAMBA

PRICE:16,500円(税込)

SIZE:22.5-31.0cm

70年代のハンドボールシューズのアーカイブモデル「VM78」をベースにした、クラシックでモダンな1足。アッパーはシェブロンラインの格子柄をホワイトの濃淡で表現し、その上にインサイドはホワイト、アウトサイドはブルーと異なるカラーのシェブロンラインを配置。シュータンにはガンバ大阪のエンブレムをレイアウト。

また、シューズは、ガンバガンバ大阪のスローガン「BE THE HEAT, BE THE HEART」をプリントした専用ボックスに入っています。

LOOSE SOCCER JERSEY GAMBA

PRICE:14,300円(税込)

SIZE:XS・S・M・L・XL(EURO SIZE)

ガンバ大阪2025シーズンユニフォームと同じ、襟付きユニフォームシャツ。スニーカー同様、ベースにはシェブロンラインの格子柄のモノトーン切り返しを多く入れ、躍動する選手や熱狂するサポーターを表現。胸の中央にはガンバ大阪公式マスコット「モフレム」が鎮座。背面にはガンバ大阪のスローガン「BE THE HEAT, BE THE HEART」を配置。カタカナを併記するところに、グローバルモデルらしさが表れています。

OVERSIZED T-SHIRT GAMBA

PRICE:8,800円(税込)

SIZE:XS・S・M・L・XL(EURO SIZE)

オーバーサイズのホワイトTシャツはコットン100%の厚手生地が特徴。胸スポンサー位置のSWARMは「群衆」を意味。スタジアムに集まる熱狂的なサポーターを表しています。

OVERSIZED SHORTS GAMBA

PRICE:8,800円(税込)

SIZE:XS・S・M・L・XL(EURO SIZE)

サッカーユニフォームパンツをイメージしたスウェットショーツ。サイドにスリットが入り、フレアなシルエット。両サイドにポケットを配置し、夏のサッカー観戦にもオススメなアイテム。

ガンバ大阪と契約!hummelの「ガチで選ぶ名作ユニフォーム」10選

販売は、3月21日より、スニーカーの販売をhummelオンラインストアとガンバ大阪オンラインショップで先行スタート。Blu SPAZIO、ヒュンメル ららぽーとEXPOCITY、ヒュンメル 三井アウトレットパーク大阪門真、S-Rush各店では4月2日より。アパレルは、4月末より販売が予定されている。