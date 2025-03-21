＜個人投資家の予想＞ 03月21日 20時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5016) ＪＸ金属 東証プライム
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(6047) Ｇｕｎｏｓｙ 東証プライム
(3436) ＳＵＭＣＯ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3133) 海帆 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(8316) 三井住友ＦＧ 東証プライム
(218A) リベラウェア 東証グロース
(6836) ぷらっと 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5016) ＪＸ金属 東証プライム
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(6047) Ｇｕｎｏｓｙ 東証プライム
(3436) ＳＵＭＣＯ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3133) 海帆 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(8316) 三井住友ＦＧ 東証プライム
(218A) リベラウェア 東証グロース
(6836) ぷらっと 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS