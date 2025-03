YOSHIKIが、3月21日に行われた記者会見で8月22日より6日間10公演にわたるディナーショー<EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI>をグランドハイアット東京で開催することを発表した。会見内では、ディナーショー史上前例のない世界最高額となる1席100万円の「VVIPダイアモンドパッケージ」が用意されることも明かされた。

ディナーショー情報



<EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI>会場:グランドハイアット東京 ボールルーム公演数:全10公演チケット料金:Breakfast Show 98,000円(税込)Dinner Show 110,000円(税込)VIP プレミアムパッケージ 300,000円(税込)*昼夜全10公演で販売VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000円(税込)*8月31日夜公演のみの販売スケジュール:2025年8月22日(金)Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月23日(土) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月23日(土) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月24日(日) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月24日(日) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月29日(金) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月30日(土) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月30日(土) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月31日(日) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月31日(日) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)チケット販売スケジュール:3月21日(金)15:00〜30日(日)23:59 楽天YOSHIKIカード先行(第1次先行抽選受付)3月31日(月)12:00〜4月6日(日)23:59 楽天YOSHIKIカード先行(第2次先行抽選受付)4月7日(月)12:00〜13日(日)23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行抽選受付4月14日(月)12:00〜20日(日)23:59 YOSHIKI+&YOSHIKIチャンネル先行抽選受付4月21日(月)12:00〜27日(日)23:59 楽天チケット/海外居住者/TEAM YOSHIKI 抽選受付4月28日(月)15:00〜 一般先着販売[VIP プレミアムパッケージ サービス内容]・YOSHIKIとミート&グリート(プロカメラマンによる写真撮影)・YOSHIKI ROSE「紅」(予定)・ステージ前方テーブル確保・VIPプレミアムパッケージ専用パス付・専用受付・専用コンシェルジュ・専用ラウンジ[VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容]・専用室にて1曲YOSHIKIのピアノ生演奏・YOSHIKIとミート&グリート+記念撮影(プロカメラマンによる写真撮影)・スペシャルギフト:MAISON YOSHIKI PARIS×Baccaratオリジナルグラス3個セット(予定)(ワイングラス2+シャンパングラス1)*年末一般発売に先駆けてプレゼント・MAISON YOSHIKI PARISオリジナルスカーフ・YOSHIKI ROSE「紅」(予定)・YOSHIKIの直筆サイン・ステージ最前列テーブル確保・VVIPダイアモンドパッケージ専用パス付・専用受付・専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート・専用ラウンジ[ディナーショー各種申込みについて]YOSHIKI Official Site: https://jp.yoshiki.net/info/6672/楽天カード YOSHIKI デザイン:https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/YOSHIKI VISA カード(VIP):https://r-t.jp/yd-visavip2025YOSHIKI VISA カード(VISA):https://r-t.jp/yd-visa2025yoshikitty Mastercard:https://r-t.jp/yd-yoshikitty2025YOSHIKI+ :https://www.yoshikiplus.com/YOSHIKI CHANNEL:https://r-t.jp/yd-channel2025海外チケット(TEAM YOSHIKI):https://teamyoshiki.socialtoaster.com/楽天チケット:https://r-t.jp/yoshiki2025一般発売:https://r-t.jp/yoshiki2025