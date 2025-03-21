Ì¾¶Ê¡ÖDEAR FRIENDS¡×¤«¤é36Ç¯¡ÄÅÁÀâ¥Ð¥ó¥É¤Î½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢65ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÂ³¡¹È¿¶Á¡ÖÊ·°Ïµ¤¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×
¢¡à¥É¥¯¥í¤Î¥¥ã¥Ã¥×á¤ÇàÝàê¥¿¥¤¥à¢¡
¡¡¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ä65ºÐ¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢PERSONZ¤ÎJILL¡£¥é¥¤¥Ö¤ÇËÌ³¤Æ»È¡´Û¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ä¥ª¥Õ¤Ë°û¿©Å¹¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ä¤¹¤²¡¼¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ªÊý¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Çº£¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ï¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡PERSONZ¤Ï1984Ç¯¤Ë·ëÀ®¤Î4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£87Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥Þ¥Ï¥Ï¡¦¥Ö¥®¡×¡Ê89Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖDEAR FRIENDS¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ºòÇ¯·ëÀ®40Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£