¡ÖÈþ½Ï½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¤§¡Á¡×à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¹õÁ¥á¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µËþºÜ¡×
à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¹õÁ¥á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ê¥¢¡¦¥Ç¥£¥¾¥ó(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLeah¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¶À±Û¤·¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¡Ä¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¤À¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡¢²Ä°¦¤µËþºÜ¡×¡ÖÈþ½Ï½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¤§¡Á¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¡Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ï¸µ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç2006Ç¯¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£07Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSoftly¡×¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ÖFOR THE WORLD¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£