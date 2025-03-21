¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬³«Ëë¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡¡¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ò£³²óÌµ¼ºÅÀ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£±Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£³²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£¸Í¶¿¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦²¬¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÂ³¤ÏÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥È¯¿Ê¡££²¡¢£³²ó¤Ë¤ÏÃ±ÂÇ¤ò£±ËÜ¤º¤Äµö¤·Áö¼Ô¤ò½Ð¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎäÀÅ¤ÊÅêµå¤Ç¿ÊÎÝ¤Ïµö¤µ¤ºÌµ¼ºÅÀÅêµå¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡Ê£±£µÆü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à¤Þ¤µ¤«¤Î£³ÈïÃÆ¤Ç£¶²ó£¶°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Î¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î´¶¿¨¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤Æ¤âÊÑ²½µå¤Ë¤·¤Æ¤âÁ´Éô³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍî¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è£±½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËüÁ´¤ò´ü¤·¤ÆÂç°ìÈÖ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¤Ç¤¤¤¤¾õ¶·¡¢ÎÉ¤¤ºàÎÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£µ¨¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£