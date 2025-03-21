¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×11Âç²ñ¤Ö¤êV¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤âÁý¤¹µ±¤¡Ú¶¥±ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¶¥±Ë¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê21Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÉÔÀ¤½Ð¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼¤¬È¯¤¹¤ëµ±¤¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò·Ð¤Æ¤âÁý¤¹°ìÊý¤À¡£34ºÐ¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡áÊ¡²¬¸©±ó²ìÄ®½Ð¿È¡á¤¬½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®·è¾¡¤Ç1Ê¬6ÉÃ21¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÍ¥¾¡¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï11Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ç¡¢É½¾´Âæ¤Ç¤â¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ´¤ê¤¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬¡Ê¤ÎÀ®²Ì¡Ë¤ò»î¹ç¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£Á°È¾¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¼ó°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¡ÖºÇ¸å¤ÏËÜÅö¤Ëº¬À¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÈ¾¤âÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ2°Ì¤ÎÀÄÌÚÎè½ï¼ù¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¥Ñ¥ê¸å¤âÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä±Ë¤®¹þ¤ß¤â¡¢¶¯ÅÙ¤äÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê1Ç¯1Ç¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤âÆâÄê¡£2Ç¯Á°¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç¸«¤»¤¿³èÌö¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Îº×Åµ¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·è¾¡¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹ÃÃÏ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
¢§²áµî15Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é¢§