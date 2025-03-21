¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡×¤Î¶¯¤µ¡¡¥×¥í¤Ç£±£²Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿²ÃÆ£æÆÊ¿µ¼Ô¤¬¸«¤¿
¢¡Âè£¹£·²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£´Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä£¸¡½£°»ê³Ø´Û¡Ê£²£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡¡²Æì¸©ÀªºÇÂ®¤ÎÁÏÉô£´Ç¯ÌÜ¤Ç¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê²Æì¡Ë¤¬£¸¡½£°¤Ç»ê³Ø´Û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò²¼¤·¡¢À»ÃÏ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦µ×¹âñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£´°ÂÂÇ´°Éõ¡£¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¤Ç·×£±£²Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿²ÃÆ£æÆÊ¿µ¼Ô¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¤ò¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡²ÆìÌ±ÍØ¡Ö¥Ï¥¤¥µ¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é½Ð¾ì¡¢ÁÏÉô£´Ç¯ÌÜ¤Î¿·±Ô¡¦¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬À»ÃÏ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£»î¹ç¤òµ¼ÔÀÊ¤«¤é¸«¤¿»ä¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¡£²ÆìÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£²£´Ç¯½ÕÍ¥¾¡¡¢²Æ¡¢½©½àÍ¥¾¡¡£¶å½£Âç²ñ¤Ç¤â½àÍ¥¾¡¤È¡¢¹¶·â¤â¼éÈ÷¤âÁª¼ê¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡×¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¥Î¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Èµ¿¤¦¤Û¤É¡¢¸«»ö¤ËÁª¼ê´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¤¡¼¥Þ¥óÎ°³¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¡££³²ó¤ËÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖÉâ¤¤¤¿ÊÑ²½µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èº¸Íã¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë»°ÎÝÂÇ¡£»°ÎÝÅþÃ£¥¿¥¤¥à¤Ï»ä¤Î¼êÆ°·×Â¬¤Ç£±£°ÉÃ£¸£¶¡£ÅðÎÝ²¦¤ò£³²ó³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²÷Â¡¦¼þÅì±¦µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬£±£°ÉÃ£·£°Á°¸å¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ®¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤âÂÇµå¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÊâÌÜ¤ÎÈ¿±þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢£³²ó¤Ë£²»à°ìÎÝ¤«¤éÁê¼ê£±ÈÖ¤Îº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î£²ÎÝÂÇ¤Ç¸«»ö¤ÊÏ¢·È¤ò¸«¤»¤¿Í··â¡¦Ê¿ÎÉ¾Ï¸à¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Èº¸Íã¼ê¡¦ÉÙÀ¹¶³ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£¶²ó¤Ë£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃÙ¤ì¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤ò»É¤·¡¢È¿·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤ÀÊá¼ê¡¦»³¾ë´´Âç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¹¥È½ÃÇ¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¹¥¼é¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÁö¼Ô¤Î¤¤¤ë»þ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÁö¼Ô¤ò»É¤·¤Ë¤¤¤¯Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢Áª¼ê´Ö¤Ç¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤âÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦µ×¹âñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îµ»½Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÎÏ´¶¤ÎÌµ¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÄ¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤òÅê¤²Ê¬¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®£±£³£¹¥¥í¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏµåÂ®°Ê¾å¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡££´°ÂÂÇ´°Éõ¤·¤¿Åêµå¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤ÏÁö¼Ô°ìÎÝ¤Î¶î¤±°ú¤¤À¡£
¡¡Â¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤¿¤±¤óÀ©¤äÁö¼Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤éËÜÎÝ¤ØÅêµå¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖÅß¤ÎÎý½¬¤ÇÁö¼Ô°ìÎÝ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áý¤¨¤¿¡££´¡¢£µ¼ïÎà¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É·ù¤ÊÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤±¤óÀ©¤ÏÁö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤À¡£°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÅêµå¤·¤Æ¤¯¤ëÅê¼ê¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·µ×¹â¤Î¤è¤¦¤Ë¿ô¼ïÎà¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤¸¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢°Â°×¤ËÅðÎÝ¤ä¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤±¤óÀ©¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£Åêµå°Ê³°¤Îµ»½Ñ¤òÅß¤Î´Ö¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ÇÆÀ¤¿Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¥¤¡¼¥Þ¥ó¡£¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬À»ÃÏ¤Ë¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡æÆÊ¿¡Ë