【アサシン クリード コラボカフェ「LEGACY」】 開催期間:3月22日~3月23日 会場:dotcom space Tokyo 所在地:東京都渋谷区神宮前1-19-19 エリンデール神宮前 営業時間:11時~18時30分(ラストオーダー 18時)

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ステルスアクション「アサシン クリード シャドウズ」の発売を記念して、3月22日~23日の2日間、原宿にある「dotcom space Tokyo」で「アサシン クリード コラボカフェ『LEGACY』」を期間限定オープンする。

カフェ店内では、2月6日に京都南座で行われた「アサシン クリード シャドウズ」ショウケース in 京都にて初公開となった映像や、豪華コンテンツの数々を「アサシン クリード」の歴代タイトルをテーマにしたオリジナルのコラボメニューと共に期間限定で楽しむことができる。

本稿ではそんなコラボカフェの開催を前日に控えて、関係者向けに開かれた内覧会の様子をフォトレポート形式でお届けしていく。

「アサシン クリード」シリーズの世界観と実物大レプリカを楽しめる!

本コラボカフェは、「アサシン クリード」シリーズの大ファンである、タレントのダンテ・カーヴァーさんによって企画されたものだという。2月6日に京都南座で開かれた「アサシン クリード シャドウズ ショウケース」in 京都で公開された、さまざまなコンテンツが期間限定で楽しめる。

藤林奈緒江の衣装と、弥助の着用する甲冑が展示

コレクターズエディションの実物も

こちらは非売品となる1/1スケールレプリカの弥助「兜」

かなり精巧なつくりだ。正直被りたい

こちらは商品化を果たした奈緒江の暗殺武器「隠し刃」。同じく1/1スケールレプリカ

折り紙作家・有澤悠河氏による「弥助」の折り紙

こちらは「奈緒江」の折り紙。武器の鎖鎌まで再現されている

店内には歴代シリーズのポスターも

3月14日から販売されている「『アサシン クリード シャドウズ』オリジナルスカジャン」(33,000円)

これらは販売されているものではないが展示物として楽しめる

歴代「アサクリ」タイトルをイメージしたメニューはファン必見!

今回のコラボカフェでは、「アサシン クリード」の歴代タイトルをテーマにしたオリジナルのコラボメニューが楽しめるのも魅力の1つ。「アサシン クリード」のロゴがデザインされたフードや、「アサクリ」らしさ全開なネーミングのドリンクなど、いずれもゲームの世界観を楽しめるものとなっているので、店内の展示と共に楽しんでほしい。

コラボカフェのフード

「闇に生きし暗殺者(アサシン)のカフェモカ」 750円。チョコレートでビターな味わいに

「アサシン クリード クレストースト」 800円。チーズトーストとメープルシロップの組み合わせが◎

「アサシン クリード ドルチェセット」(800円)のマドレーヌとアイシングクッキーも口辺りが良い

本コラボカフェでは、「アサシン クリード シャドウズ」のみならず、「アサシン クリード」の過去シリーズに触れたことがあるプレーヤーでも楽しめる展示物が用意されている。期間は2日間限定とタイトではあるが、渋谷、原宿に足を運ぶ機会があるのなら、是非とも立ち寄ってみてほしい。

フード×1注文につきアクリルキーホルダーが1点、ドリンク×1注文につきオリジナルコースターが1点もらえる。また、カフェに入店した人へカレンダー、クリアファイル、トートバッグといったオリジナルグッズが数量限定でプレゼントされる。こちらもぜひゲットしていただきつつ、「アサクリ」世界にどっぷり浸ってほしい

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, Ubi.com and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.