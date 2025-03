TVアニメ『BEYBLADE X』の4⽉から放送の新オープニングテーマおよび新エンディングテーマが発表となった。新オープニングテーマはTOMORROW X TOGETHERの「Rise」、新エンディングテーマはJax JonesとAdoのコラボによる「Stay Gold」が務める。『BEYBLADE X』のテーマ曲は放送開始以降、ONE OK ROCK、aespa、L'Arc-en-Ciel、Perfumeといった豪華アーティストたちが⼿掛けてきたが、今回も引き続きの強⼒ラインナップとなる。

■オープニングテーマ:TOMORROW X TOGETHER「Rise」



2025年4⽉7⽇(⽉)0時 配信開始

配信リンク:https://txt.lnk.to/risePR

Music UZ from SPYAIR

Words MOMIKEN from SPYAIR

English Words Konnie Aoki

■エンディングテーマ:Jax Jones, Ado「Stay Gold」

Written by Timucin Lam, Kanata Okajima, Jamil Kami, Kiddo, Frank Nobel, Hight

Produced by Jax Jones, Matt Pridgyn

■TVアニメ『BEYBLADE X』

放送⽇時:毎週⾦曜⼣⽅6時25分から放送中

放送局:テレ東系列6局ネット

©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

▼配信情報

・ベイチューブ:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜

・TVer:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜(期間:1週間)

・ネットもテレ東:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜(期間:1週間)

・U-NEXT:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜

・アニメ放題:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜

・Lemino/Spoox:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜

・Amazon Prime Video:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜

・DMM TV:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜

・dアニメストア:毎週⾦曜⽇ 夜7時00分〜

※TVerでは毎週⾦曜⽇ ⼣⽅6時25分からリアルタイム配信も実施中





▼スタッフ

企画・原案:タカラトミー・⼩学館

原作:BEYBLADE X

作:河本ほむら・武野光/漫画:出⽔ぽすか

漫画連載:「BEYBLADE X」(⼩学館「⽉刊コロコロコミック」)

作:河本ほむら・武野光/漫画:出⽔ぽすか・ZIONAO

総監督:秋⼭勝仁

監督:寺⽥素都

シリーズ原案:河本ほむら・武野光

シナリオ協⼒:武野光

キャラクター原案:出⽔ぽすか

シリーズ構成:武野光

キャラクターデザイン:⻑森佳容

アニメーション制作:オー・エル・エム

製作:BBX Project テレビ東京

▼キャスト

⿊須エクス:⻫藤壮⾺

⾵⾒バード:梅⽥修⼀朗

七⾊マルチ:野⼝瑠璃⼦

⽩星テンカ:夏吉ゆうこ

タイショー:⿂建

冥殿メイコ:⻘⽊瑠璃⼦

⿓宮クロム:⽯川界⼈

七⾊シグル:伊瀬茉莉也

神成シエル:古⽥⼀紀

万獣キング:鈴⽊崚汰

億⻑トグロ:濱野⼤輝

チョー・パン:若井友希

不死原バーン:⼩林裕介

猫⼭ゾナモス:かぬか光明

難波ゆに:前川涼⼦

■<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN>

【神奈川】

3月12日(水) Kアリーナ横浜

open17:00 / start18:30

3月13日(木) Kアリーナ横浜

open16:00 / start17:30

【香川】

4月12日(土) あなぶきアリーナ香川

open16:00 / start17:00

4月13日(日) あなぶきアリーナ香川

open15:00 / start16:00

【愛知】

4月25日(金) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)

open17:00 / start18:00

4月26日(土) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)

open16:00 / start17:00

【福岡】

4月29日(火・祝) マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:00

4月30日(水) マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:00

【大阪】

5月17日(土) Asueアリーナ大阪

open16:00 / start17:00

5月18日(日) Asueアリーナ大阪

open15:00 / start16:00

【東京】

5月24日(土) 有明アリーナ

open16:00 / start17:00

5月25日(日) 有明アリーナ

open15:00 / start16:00

■Ado『ジョージア』CMソング「わたしに花束」

2025年3月10日(月)0:00配信開始

配信リンク:https://ado.lnk.to/hanatabaPR

作詞:shito, Gom

作曲:shito

編曲:HoneyWorks



ギター:中西

ベース:さと

ピアノ:宇都圭輝

ストリングス:大谷舞

ドラム:裕木レオン











■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』

2025年4月9日(水)発売

予約リンク:https://ado.lnk.to/best_adobumPR



【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】

※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売

PDCV-1247 14,300円(税込)

・LPサイズハードカバーBOX(サイズ:約H315mm×W315mm)

・2CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】

※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売

PDCV-1248 14,300円(税込)

・LPサイズハードカバーBOX (サイズ:約H315mm×W315mm)

・2CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ:約H89 x W58mm / 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】

TYCT-69342 8,800円(税込)

・2CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】

TYCT-69343 8,800円(税込)

・2CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】

TYCT-69344 4,950円(税込)

・2CD

・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ:約H80mm x W100mm)

【通常盤 初回プレス(2CD)】

TYCT-69345/6 3,850円(税込)

・2CD



▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像 ▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像

▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像 ▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像

▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像 ▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像

▲通常盤ジャケット画像 ▲通常盤ジャケット画像

●全形態共通 封入特典

◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)

※カードの絵柄は全形態共通

※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。

◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ



▼CD収録予定楽曲

※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通

うっせぇわ(詞曲・編曲:syudou)

レディメイド(詞曲・編曲:すりぃ)

ギラギラ(詞曲・編曲:てにをは)

踊(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:DECO*27)

夜のピエロ(詞曲・編曲:biz)

会いたくて(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:みきとP)

阿修羅ちゃん(詞曲・編曲:Neru)

心という名の不可解(作詞作編曲:まふまふ)

ラッキー・ブルート(詞曲・編曲:柊キライ)

FREEDOM(詞曲・編曲:jon-YAKITORY)

マザーランド(詞曲・編曲:煮ル果実)

過学習(詞曲・編曲:伊根)

永遠のあくる日(詞曲・編曲:てにをは)

新時代(楽曲提供:中田ヤスタカ)

私は最強(楽曲提供:Mrs. GREEN APPLE)

逆光(楽曲提供:Vaundy)

ウタカタララバイ(楽曲提供:FAKE TYPE.)

Tot Musica(楽曲提供:澤野弘之)

リベリオン(詞曲・編曲:Chinozo)

行方知れず(作詞作編曲:椎名林檎)

アタシは問題作(詞曲・編曲:ピノキオピー)

いばら(詞曲・編曲:Vaundy)

向日葵(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:40mP)

唱(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)

DIGNITY(作詞:稲葉浩志 / 作曲:松本孝弘)

クラクラ(作詞・作曲:meiyo / 編曲:菅野よう子×SEATBELTS)

オールナイトレディオ(詞曲・編曲:Mitchie M)

unravel(作詞・作曲:TK)

愛して愛して愛して(詞曲・編曲:きくお)

Hello Signals(詞曲・編曲:伊根)

ショコラカタブラ(作詞:かめりあ / 作曲:TAKU INOUE)

Value(詞曲・編曲:ポリスピカデリー)

MIRROR(詞曲・編曲:なとり)

ルル(詞曲・編曲:MARETU)

初夏(作詞・作曲:Ado / 編曲:三井律郎)

桜日和とタイムマシン(作詞作編曲:まふまふ)

Episode X(作詞・作曲:Ayase / 編曲:Ayase, Rockwell)

エルフ(詞曲・編曲:てにをは)

未発表の新録2曲



▼Blu-ray / DVD収録内容

※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通





●『Adoのベストアドバム』スペシャル応募抽選企画

『Adoのベストアドバム』の発売を記念してスペシャル応募抽選企画を実施いたします。対象のCDをご購入、ご応募いただいたお客様を対象として豪華賞品をプレゼントいたします。応募方法、応募期間などの詳細は後日ご案内いたします。

【賞品内容】

▶A賞:Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権

※「Ado World Tour 2025 “Hibana”」4月26日、27日に行われるさいたまスーパーアリーナ公演のアルバム特別席の購入権が抽選で当たる。

■<Ado World Tour 2025 “Hibana”>

日程:2025年4月26日(土)、27日(日)

会場:さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

席数:各日1,000席

▶D賞:直筆サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜:49名

直筆サイン入りポスターにお客様のお名前を入れてプレゼントいたします

▶O賞:オリジナルクッション (サイズ:40×40cm):200名

ここでしか手に入らない特別なクッションをプレゼントいたします



●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約50×50mm)

・TOWER RECORDS:クリアトレカ3枚セット(約55×85mm)

・HMV:缶バッジ2個セット(直径約32mm)

・TSUTAYA RECORDS:ポスター(B2)

・Amazon.co.jp:スマホポーチ(約120×200mm)

・楽天ブックス:スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)

・セブンネットショッピング:マルチショルダーバッグ(約W130×H190×D20mm)

・NEOWING:大判ステッカー(サイズ未定)

・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan:アクリルキーホルダー (約50×50mm)

・CDJAPAN(OVERSEAS) :大判ステッカー(サイズ未定)

・その他一般店:ポストカード

■<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>

April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6

May 08 Manila Mall of Asia

May 11 Taipei Linkou Arena

May 15 Seoul KINTEX Hall 9

May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena

May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium

May 25 Sydney Qudos Bank Arena

May 27 Melbourne Rod Laver Arena

June 10 Antwerp Sportpaleis

June 14 Copenhagen Royal Arena

June 17 Berlin Uber Arena

June 19 London The O2

June 21 Amsterdam Ziggo Dome

June 25 Paris Accor Arena

June 29 Barcelona Palau Sant Jordi

July 02 Milan Unipol Forum

July 10 Seattle, WA Tacoma Dome

July 13 San Jose, CA SAP Center

July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena

July 19 Phoenix, AZ Footprint Center

July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena

July 24 Duluth, GA Gas South Arena

July 26 Orlando, FL Kia Center

July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena

July 31 Chicago, IL United Center

Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena

Aug 05 Newark, NJ Prudential Center

Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico

Aug 13 São Paulo Espaco Unimed

Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena

Aug 18 Santiago Movistar Arena

Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena











■Ado<オープニングスペシャルライブ>

2025年4月13日(日) EXPOアリーナ「Matsuri」

※ライブ会場内への入場チケット予約等の詳細は後日公式HPで発表

大阪・関西万博公式HP情報ページ

https://www.expo2025.or.jp/en/news/news-20240918-01/



TOMORROW X TOGETHERの新曲「Rise」は、これまでアニメ楽曲を数多く⼿掛けてきたSPYAIRのUZとMOMIKENによって書き下ろされたもの。新時代へ⾛り出すようなエネルギーに満ちたナンバーに仕上がっているとのことだ。一方のエンディングテーマはイギリス出⾝DJ/ProducerのJax JonesとAdoによる奇跡のコラボレーションが実現した。「Stay Gold」はトレンドとオリジナリティを兼ね備えたJax JonesサウンドとAdoのパワフルな歌唱が響き合う躍動感溢れる新曲として届けられる。両楽曲は4⽉4⽇⼣⽅6時25分からのTVアニメ『BEYBLADE X』放送にて世界初公開となる予定だ。TVアニメ『BEYBLADE X』は、ベイブレードがプロスポーツとなった世界で、さまざまなチームが頂点を⽬指しバトルを繰り広げるストーリーだ。⽇本のみならず世界80以上の地域へ放送を拡⼤している。以下に、TOMORROW X TOGETHER、Jax Jones、Adoのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「この度、僕たちの新曲「Rise」が4⽉からアニメ『BEYBLADE X』のオープニングテーマに決定しました。全世界でたくさんの⽅から愛されているアニメ『BEYBLADE X』のオープニングを僕たちが飾ることができて、とても光栄です。「Rise」は新しい時代へと⾛り出すようなエネルギッシュな曲で、頑張っているすべての⼈を⼒強く応援するような曲になっています。みなさん、アニメ『BEYBLADE X』と⼀緒に「Rise」もたくさん楽しんでください!」──TOMORROW X TOGETHER◆ ◆ ◆「⽇本の皆さんこんにちは!ジャックス・ジョーンズです。『BEYBLADE X』のエンディングテーマを担当出来てとても興奮しています。素晴らしい⽇本のアーティストであるAdoさんと僕の新曲「Stay Gold」はこの『BEYBLADE X』のために書き下ろした曲です!気にいってくれるとうれしいです!」──Jax Jones◆ ◆ ◆「TVアニメ『BEYBLADE X』のエンディングテーマ「Stay Gold」を歌わせていただきました。MusicはJax Jonesさんです。なんと今回初めて英語詞を歌唱させていただきました!発⾳も頑張りました。アニメも楽曲もどうぞお楽しみに!」──Ado◆ ◆ ◆