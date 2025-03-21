Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¡È½ÅÂçÊó¹ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡ª³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬21Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö·ë¹½½ÅÂçÊó¹ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÄÅ¸¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö·ë¹½½ÅÂçÊó¹ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦ ¤ß¤Ê¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤ÇÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö4·î1Æü¤Î¤Û¤ó¤È¤«¤¦¤½¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Æü¤«¤é¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖTBS¥é¥¸¥ª ²ÐÍËÆü 22:00¡Á22:55¡ØSCALP D presents Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¤«¤ó¤¤â¥é¥¸¥ª¡Ù¡×¤È¥é¥¸¥ª¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹ Ëè½µ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤ó¤¤â¡×¤È¤Ï¡¢Æá¿ÜÀî¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ã¤·¤çµ¤»ý¤Á¤Ã¤·¤ç¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î¸ÄÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡Ö½ÅÂçÊó¹ð¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·¿´¤ÎÏÃ¤Ç¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡ª³Ú¤·¤ß¤À¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¡¼¤á¤Ã¤Á¤ãÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æá¿ÜÀîÅ·¿´
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô½Ð¿È¤Î1998Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£WBC¡ÊÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÁ°²ó¤Î3°Ì¤«¤é1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tenshin.nasukawa¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÄÅ¸¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö·ë¹½½ÅÂçÊó¹ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦ ¤ß¤Ê¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤ÇÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö4·î1Æü¤Î¤Û¤ó¤È¤«¤¦¤½¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Æü¤«¤é¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖTBS¥é¥¸¥ª ²ÐÍËÆü 22:00¡Á22:55¡ØSCALP D presents Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¤«¤ó¤¤â¥é¥¸¥ª¡Ù¡×¤È¥é¥¸¥ª¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹ Ëè½µ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æá¿ÜÀîÅ·¿´
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô½Ð¿È¤Î1998Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£WBC¡ÊÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÁ°²ó¤Î3°Ì¤«¤é1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tenshin.nasukawa¡Ë