TVアニメ「BEYBLADE X」新オープニングテーマは TOMORROW X TOGETHER「Rise」、 新エンディングテーマは Jax Jones、Ado「Stay Gold」に決定！4/4(金)の放送にて世界初解禁！

毎週金曜夕方6時25分からテレ東系列6局ネットにて大好評放送中のTVアニメ『BEYBLADE X(ベイブレ ードエックス)』。放送開始以降、ONE OK ROCK をはじめ、aespa や LʼArc-en-Ciel、Perfume という豪華なアーティストたちが楽曲を手掛けてきましたが、4 月からの新オープニング/エンディングテーマを担当するアーティストがこのたび発表されました。

新オープニングテーマは TOMORROW X TOGETHER「Rise」、新エンディングテーマは Jax Jones、Ado「Stay Gold」となり、引き続き強力なラインナップとなっています。

TOMORROW X TOGETHER は昨年、自身初で K-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーに30万人を動員し、年末には第75回NHK紅白歌合戦にも出場。現在もワールドツアーを開催中でグローバルに活躍している5人組ボーイグループです。新曲の「Rise」は、これまでアニメ楽曲を多数手掛けてきた人気バンドSPYAIRのメンバーUZとMOMIKENに書き下ろされた、新しい時代へと走り出すようなエネルギーに満ちた、聴く人の心を奮い立たせるナンバーです。

エンディングテーマでは、グラミー賞受賞経験を持ち、グローバルのダンス・ミュージック・シーンで活躍するイギリス出身DJ/ProducerのJax Jonesと、世界33都市、50万超えの動員規模で2度目のワールドツアーをこの春から行う歌い手・Ado という、世界で活躍する2人の奇跡のコラボレーション！楽曲の「Stay Gold」は、トレンドとオリジナリティを兼ね備えたJax JonesサウンドとAdoのパワフルな歌唱が響き合う、 躍動感溢れる楽曲に仕上がっています。

両曲は4月4日(金)夕方6時25分放送の TV アニメ『BEYBLADE X』での放送が世界初公開となります。

TV アニメ『BEYBLADE X』は、ベイブレードがプロスポーツとなった世界で、さまざまなチームが頂点を目指しバトルを繰り広げるストーリー。日本だけでなく世界各地域へと放送を拡大しており、更なる今後の展開にも期待です。

新オープニングテーマ「Rise」

【TOMORROW X TOGETHER コメント 】

この度、僕たちの新曲「Rise」が4月からアニメ『BEYBLADE X』のオープニングテーマに決定しました。全世界でたくさんの方から愛されているアニメ『BEYBLADE X』のオープニングを僕たちが飾ることができて、とても光栄です。

「Rise」は新しい時代へと走り出すようなエネルギッシュな曲で、頑張っているすべての人を力強く応援するような曲になっています。

みなさん、アニメ『BEYBLADE X』と一緒に「Rise」もたくさん楽しんでください！

コメント動画 URL:https://youtu.be/0YlJMMBs0k4

【オープニングテーマ 楽曲情報】

「Rise」TOMORROW X TOGETHER

Music UZ from SPYAIR

Words MOMIKEN from SPYAIR

English Words Konnie Aoki

2025年4月7日(月)0時より各配信サイトにて配信開始

配信サイト：https://txt.lnk.to/risePR

TOMORROW X TOGETHER オフィシャルサイト https://txt-official.jp/

新エンディングテーマ「Stay Gold」

【エンディングテーマ 楽曲情報】

「Stay Gold」 Jax Jones, Ado

Music Jax Jones, Matt Pridgyn

Words Timucin Lam, Kanata Okajima, Jamil Kami, Kiddo, Frank Nobel, Hight

2025年5月16日(金)リリース予定

Jax Jones オフィシャルサイト https://www.universal-music.co.jp/jax-jones/ Ado オフィシャルサイト https://www.universal-music.co.jp/ado/

作品情報

作品名：『BEYBLADE X』

放送日時：毎週金曜夕方6時25分から放送中

放送局：テレ東系列6局ネット

権利表記：©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

<スタッフ>

企画・原案：タカラトミー・小学館

原作：BEYBLADE X

[作]河本ほむら・武野光 / [漫画]出水ぽすか

漫画連載：「BEYBLADE X」(小学館「月刊コロコロコミック」)

[作]河本ほむら・武野光 / [漫画]出水ぽすか・ZIONAO

総監督：秋山勝仁

監督：寺田素都

シリーズ原案：河本ほむら・武野光

シナリオ協力：武野光

キャラクター原案：出水ぽすか

シリーズ構成：武野光

キャラクターデザイン：長森佳容

アニメーション制作：オー・エル・エム

製作：BBX Project テレビ東京

<キャスト>

黒須エクス 斉藤壮馬

風見バード 梅田修一朗

七色マルチ 野口瑠璃子

白星テンカ 夏吉ゆうこ

タイショー 魚建

冥殿メイコ 青木瑠璃子

龍宮クロム 石川界人

七色シグル 伊瀬茉莉也

神成シエル 古田一紀

万獣キング 鈴木崚汰

億長トグロ 濱野大輝

チョー・パン 若井友希

不死原バーン 小林裕介

猫山ゾナモス かぬか光明

難波ゆに 前川涼子

関連リンク

・公式ホームページ「BEYBLADE X ポータルサイト」

https://beyblade.takaratomy.co.jp/

・公式アニメホームページ「BEYBLADE X アニメ公式サイト」

https://beyblade.takaratomy.co.jp/anime/

・公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」

https://www.youtube.com/@BEYBLADEOfficialYouTube

・公式 X「ベイブレード公式アカウント」

https://x.com/beyblade_info

・公式TikTok「@beyblade_japan_official」

https://www.tiktok.com/@beyblade_japan_official

配信情報

・ベイチューブ 毎週金曜日 夜7時00分~

・TVer 毎週金曜日 夜7時00分~(期間：1週間)

・ネットもテレ東 毎週金曜日 夜7時00分~(期間：1週間)

・U-NEXT 毎週金曜日 夜7時00分~

・アニメ放題 毎週金曜日 夜7時00分~

・Lemino/Spoox 毎週金曜日 夜7時00分~

・Amazon Prime Video 毎週金曜日 夜7時00分~

・DMMTV 毎週金曜日 夜7時00分~

・dアニメストア 毎週金曜日 夜7時00分~

★TVerでは、毎週金曜日 夕方6時25分からリアルタイム配信も実施中！

ベイブレードについて

「ベイブレード」(発売元：株式会社タカラトミー)は 1999年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。 これまでに第1世代の「爆転シュート ベイブレード」(1999年~)、第2世代の「メタルファイト ベイブレード」(2008年~)、第3世代「ベイブレードバースト」(2015年~)の3つのシリーズを通して、世界80以上の地域で累計5.2億個以上が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各国でブームを起こしてまいりました。2023年7月からは第4世代「BEYBLADE X」がスタートしています。

権利表記：©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

©TOMY

コミック「BEYBLADE X」作品情報

©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

©TOMY

「ベイブレード」シリーズの最新作。子どもたちが熱中するリアルなバトルの面白さはそのままに、「エクストリームライン」を搭載したスタジアムによる超加速ギミック「X ダッシュ」が導入されました。より驚異的なスピードと衝撃が備わったことでプレイヤーだけではなく観客をも魅了する、迫力ある GEAR SPORTS(ギアスポーツ)へと進化しています。2023年6月より小学館「月刊コロコロコミック」にて漫画「BEYBLADE X」 (原作：河本ほむら・武野光/漫画：出水ぽすか・ZIONAO)が大好評連載中。単行本は1-5巻が絶賛発売中。