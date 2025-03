¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¢À¤³¦ÅªÇÐÍ¥¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¡Äµ¢¹ñ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤¬¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¡ÖÅìµþ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×

E・ヘルナンデスは日本滞在を満喫したようだ(C)Getty Images

帰国した“お祭り男”が日本惜別の投稿だ。

現地時間3月20日(日本時間21日)、“キケ”の愛称で親しまれるドジャースのエンリケ・ヘルナンデスは、自身のインスタグラムを更新。MLB東京シリーズで来日した際の写真、動画を大量投稿し、「Thank you Tokyo for all the core memories!」「東京、たくさんの大切な思い出をありがとう!」と英語、日本語で感謝を伝えている。

内外野をこなすユーティリティープレーヤーで、今年2月にドジャースと1年650万ドル(約10億円)で再契約したE・ヘルナンデス。日本時間19日の開幕第2戦には、「6番・一塁」で先発出場し、2回に中犠飛、4回に左越えの今季1号2ランを記録するなど、3打数1安打3打点、1得点と活躍。チームの開幕2連勝に貢献した。

今回のインスタグラム投稿では、チームメイトとの集合写真や妻マリアナさん&愛娘ペネロペちゃんとの家族ショット、サッカー日本代表のユニフォーム姿で世界的俳優の渡辺謙さんと交流している一枚など、計20点の画像、動画を公開。またシリーズ開幕前には、チームラボボーダレスや東京ディズニーシーへ訪れ、日本観光を満喫していたようだ。