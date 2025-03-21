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01. ¿¿Á±Èþ¡¡ 02. ÍëÆ±¡¡03. EVERMORE FOREVER MORE¡¡04. AFTER-SENSATION¡¡05. Â¶¸Â¡¡06. º£Ìë¡¡07. ¼éÇËÎ¥¡¡08. ÅÜÞ¹¤ÎÈàÊý¡¡09. ÉÔ¶æÂ×Å·¡¡10. ¥Ê¥ß¥Î¥¦¥¿¥²¡¡11. Å·ÇÏ¶õ¤ò¹Ô¤¯¡¡12. Ëþ·î¤ÎÍ¼¡¡13. ½é´ü¾×Æ°¡¡14. ìÐ¤Î²Ï¸¶¡¡15. º£ºÝ¤ÎºÝ¡¡16. Ðß¡¡17. ÏªÌ¿¡¡18. ¶õÃ«¤Îìï²»¡¡19. ±ó¹ñ¡¡20. ·ÙÀÃ¡¡21. ºÇ½ª¾Ï¡¡22. Jesus Was a Cross Maker¡¡23. Å¤¤ÎÌä¡¡24. ðÈðÎ¡¡25. µõ¶õ¥òÄÏ¥à¡¡26. The only way¡¡27. Speculation¡¡28. Epigram¡¡29. Stand aloof¡¡30. Silent day¡¡31 . Oneness¡¡32. Handan's pillow¡¡33. You don't live here anymore¡¡34. Causation¡¡35. Fibs in the hand¡¡36. µÕ¸÷¡¡37. Kamuy-pirma¡¡38. THE VOID¡¡39. BASIS¡¡40. SHADOW PLAY¡¡41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS¡¡42. SHOW¡¡43. GOIN' DOWN¡¡44. SEE OFF¡¡45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING¡¡46. BOX¡¡47. DEEP¡¡48. NO LIGHT THEORY¡¡49. »þ¤Î¾â¡¡50. FROM MY WINDOW¡¡51. FAR FROM... ¡¡52. BED SPACE REQUIEM¡¡53. SLIDING WINDOW¡¡54. THAT'S ALL¡¡55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE¡¡56. CIRCLE BACK¡¡57. NEW SENTIMENT¡¡58. LOSE ALL¡¡59. Z¡¡60. A WHITE DEEP MORNING¡¡61. TREES LINING A STREET¡¡62. HIGH COMPASSION¡¡63. LAST WAR¡¡64. MIS 16¡¡65. (a piece of) BLUE MOON¡¡66. BYWAY¡¡67. PLASTIC SMILE¡¡68. PLACEBO¡¡69. ANSWER FOR...¡¡70. ARRIVAL TIME¡¡71. FOR ONE'S LIFE¡¡72. TONGFARR¡¡73. FLYING SAUCER¡¡74. BEYOND THE MOUNTAIN¡¡75. ARTMAN
76. ½çÉ÷ËþÈÁ (Music Video)
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guest¡§GREAT INVADERS
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guest¡§A.S.S.
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guest¡§DUB 4 REASON
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guest¡§SLANG
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guest¡§THE KNOCKERS
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guest¡§THE FOREVER YOUNG
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guest¡§HAT TRICKERS
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guest¡§SHADOWS
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guest¡§The BONEZ
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guest¡§BEYOND HATE
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