¹â¹»½÷»Ò¤Ï´ä±Ê°ÉÆà¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â£±Ç¯¡Ë¤¬Á´¹ñÂç²ñ£²´§¡¡¹â¹»ÃË»Ò¤ÏÄ¹ùõßê¿´¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â£²Ç¯¡Ë¤¬ÂçµÕÅ¾£Ö
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç ¡Ö£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¡¡Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢½Õµ¨Âç²ñ¡¡Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã½ÝÁèÃ¥¡¡¸Ä¿ÍÀï¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢¹â¹»ÃË»Ò¡á¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯£Ç£Ã¡¢Æ±½÷»Ò¡á¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º£Ç£Ã¡¢Ãæ³ØÃË½÷¡á»°ÌÚ£Ç£Ã¡Ë
¡¡»þÀÞ¿á¤¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾å°Ì¿Ø¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¿¤ÓÇº¤àÃæ¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÎÉô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇµÕÅ¾·à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»½÷»Ò¤ÎÉô¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤È£±ÂÇº¹£²°Ì¤«¤é½Ð¤¿´ä±Ê°ÉÆà¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â£±Ç¯¡Ë¤¬¡¢£µ¥ª¡¼¥Ð¡¼£·£·¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¡£¥È¡¼¥¿¥ë£´¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÃÄÂÎÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂ×´§¡Ê¤¿¤¤¤«¤ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö£´ÈÖ¤Ç£Ï£Â¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£Æ±ÃË»Ò¤âÄ¹粼ßê¿´¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢£´ÂÇº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¡£¾å°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤¹Ãæ¡¢£·£´¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥È¡¼¥¿¥ë£¶¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò´Ó¤¡¢¥³¡¼¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤ÎÉô¤Ï¡¢Ä¹粼ßê¿´¤ÎÄï¡¦Ä¹粼ÂçÀ±¡ÊÆü¾Ï³Ø±àÃæ£³Ç¯¡Ë¤¬£³Æü´Ö¼ó°Ì¤òÅÏ¤µ¤º¤Ë´°Á´£Ö¤òÃ£À®¡£·»ÄïÆ±»þ£Ö¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Æ±½÷»Ò¤Ï£³ÂÇº¹£²°Ì¤«¤é½Ð¤¿×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÀÞÈøÃæ£³Ç¯¡Ë¤¬£´¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ãºÇ½ªÆü¾å°ÌÀ®ÀÓ¡ä
¢§¹â¹»ÃË»Ò¡Ò£±¡ÓÄ¹粼ßê¿´¡ÊÆü¾Ï³Ø±à£²Ç¯¡Ë£²£²£²¡Ò£²¡Ó²¬Â¼¹·ÂÁ¡ÊÆü¾Ï³Ø±à£±Ç¯¡Ë¡¢¾¾»³çýÀ¸¡ÊÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ£±Ç¯¡Ë£²£²£³
¢§¹â¹»½÷»Ò¡Ò£±¡Ó´ä±Ê°ÉÆà¡ÊÂçºå¶Í°þ£±Ç¯¡Ë£²£²£°¡Ò£²¡ÓÄ¹ß·°¦Íå¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹£²Ç¯¡Ë¡¢ÃæÅè·îÍÕ¡ÊºîÍÛ³Ø±à£²Ç¯¡Ë¡¢²¬Ö¿¥Þ¥¤¥ä¡Ê´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±à£²Ç¯¡Ë£²£²£²
¢§Ãæ³ØÃË»Ò¡Ò£±¡ÓÄ¹粼ÂçÀ±¡ÊÆü¾Ï³Ø±à£³Ç¯¡Ë£²£±£³¡Ò£²¡ÓÀÐ¸ý´²¼ù¡ÊÂçÀµ£³Ç¯¡Ë¡¢Æ»¾å¿óÎ°¡ÊÂìÀîÆó£³Ç¯¡Ë£²£±£¶
¢§Ãæ³Ø½÷»Ò¡Ò£±¡Ó×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÀÞÈø£³Ç¯¡Ë£²£±£²¡Ò£²¡Ó±Ê»³ÍõÀ¸¡ÊÀéÂå£³Ç¯¡Ë£²£²£°¡Ò£³¡Ó¾®ÅÄÍ´Í¼¡Ê¿¼Àî£³Ç¯¡Ë¡¢ËÜÂ¼¹È²»¡ÊÊõÄÍ£²Ç¯¡Ë£²£²£±¡£¥¹¥³¥¢¤Ï£³Æü´Ö¹ç·×¡Ê³ÆÆü¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡£