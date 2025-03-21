文化審議会は21日、明治時代に奈良・法隆寺から皇室に献納された木造伎楽（ぎがく）面・乾漆伎楽面（東京国立博物館）や、太安万侶（おおのやすまろ）銅板墓誌（文化庁）など美術工芸品4件を新たに国宝に指定するよう、文部科学相に答申した。

仮面の国宝指定は初めて。

木造伎楽面の「呉公」。最も古い7世紀後半の製作とみられる=出典ColBase(http://colbase.nich.go.jp/)

伎楽面（7世紀後半〜8世紀前半）は木造が28面、乾漆造が3面で、飛鳥〜奈良時代の現存最古の一群。伎楽は中国から朝鮮半島の百済（くだら）を経て伝えられた仮面劇で、平安時代に衰退したが、その後の日本の芸能に影響を与えたともいわれる。銅製の透彫（すかしぼり）など保存状態が良く、仮面文化史上、極めて価値が高いという。

墓誌は短冊状の薄い銅板で、板に刻まれた41字が「古事記」編纂（へんさん）者の太安万侶の居住地や没年月日などを記す。1979年に奈良市東部の茶畑で偶然見つかり、平安初期の歴史書「続日本紀（しょくにほんぎ）」の内容を裏付けた。編纂者の実在を証明し、歴史上欠かせない一級資料と評価された。

美術工芸品42件の重要文化財指定も答申した。ほかの国宝と重文指定は次の通り（かっこ内は所有者や保管場所など）。

【国宝】物語下絵料紙金光明経（こんこうみょうきょう）巻第二（大阪市立美術館）▽和漢朗詠集〈唐紙〉（皇居三の丸尚蔵館）

【重要文化財】絵師草紙（えしのそうし）（同）▽ベルサリエーレの歩哨〈松岡寿（ひさし）筆〉（同）▽南蛮船・唐船入港図（九州国立博物館）▽大津唐崎図〈岸竹堂筆〉（千總ホールディングス）▽僧形八幡神像（神護寺）▽在山（ざいざん）素璿（そせん）像〈明兆筆〉（東福寺）▽花下（かか）群舞図（神戸市立博物館）▽木造護法童子立像（延暦寺）▽木造如意輪観音坐像（ざぞう）（清凉寺）▽木造神像（松尾大社）▽木造地蔵菩薩（ぼさつ）立像〈康俊作〉（圓照寺）▽木造愛染明王坐像（金剛三昧院）▽木造釈迦如来坐像・木造二天王立像（阿蘇釈迦堂管理組合）▽宇治川蛍蒔絵（まきえ）料紙硯箱（すずりばこ）〈飯塚桃葉作/安永四年〉（皇居三の丸尚蔵館）▽七宝四季花鳥図花瓶〈並河靖之作〉（同）▽旭彩山桜図花瓶〈三代清風與平作〉（同）▽小袖裂（ぎれ）打敷（うちしき）〈高台寺伝来〉（高台寺）▽刺繡（ししゅう）聖母子像花鳥文様壁掛（かべかけ）（同）▽論語疏巻（そかん）第六（慶応義塾図書館）▽金光明最勝王経（九州大学付属図書館）▽元版大般若経（西福寺）▽西隆寺跡出土木簡（奈良文化財研究所）▽東寺光明真言講過去帳並（ならびに）現在帳（教王護国寺）▽仁和寺笈（おい）文書（仁和寺）▽琉球家譜・琉球家譜関係文書（沖縄県立博物館・美術館）▽琉球家譜・琉球家譜関係文書（那覇市歴史博物館）▽奈良県飛鳥池遺跡出土品（奈良文化財研究所）▽青森県大平（おおだい）山元遺跡出土品（県立郷土館など）▽群馬県金井遺跡群出土品（県埋蔵文化財調査センターなど）▽深鉢形土器（山梨県立考古博物館）▽静岡県伊場遺跡群出土品（浜松市博物館）▽福岡県西新町遺跡出土品（九州歴史資料館）▽白地鉄絵鳥文壺（つぼ）（熊本県立美術館）▽宮崎県百足（むかで）塚古墳出土埴輪（はにわ）（新富町総合交流センター）▽鹿児島県山ノ口遺跡出土品（県立埋蔵文化財センターなど）▽人物写真帖（ちょう）〈明治十二年明治天皇下命/大蔵省印刷局等製作〉（皇居三の丸尚蔵館）▽霊憲候簿（れいけんこうぼ）（国立公文書館）▽東寺稲荷御出講（おいでこう）枡（ます）〈永正十六年九月吉日/周善等（ら）連署刻銘〉（教王護国寺）▽参宮人帳・御祓賦帳（おはらいくばりちょう）〈橋村肥前大夫（だゆう）家伝来〉（天理大学付属天理図書館）▽伊能忠敬測量図（徳島大学付属図書館）▽伊能忠敬測量図〈実測輿地（よち）図〉（ゼンリンミュージアム）▽宮良殿内（どぅんち）家関係資料（琉球大学付属図書館）（筒井次郎）