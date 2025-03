04 Limited Sazabysが、6月21日、22日に愛知県 モリコロパーク(愛・地球博記念公園)にて開催する野外フェス『YON FES 2025』の、第1弾出演アーティストを発表した。

今回発表されたのは、主催者である04 Limited Sazabysを筆頭に、計9組。6月21日にMONGOL800、GLIM SPANKY、SHANK、Survive Said The Prophetが、22日にHEY-SMITH、My Hair is Bad、Hump Back、Age Factoryがそれぞれ出演する。なお、出演者は04 Limited Sazabysの呼びかけにより、今後も続々と追加されるとのこと。

また、本日よりオフィシャルHPチケット先行がスタート。応募期間は3月21日18時~30日23時59分までとなる。詳細は『YON FES 2025』の特設サイトへ。

(文=リアルサウンド編集部)