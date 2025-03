きのう、名古屋市東区で行われていた「インターナショナル幼稚園」の卒園式。

「Sending big waves. Into motion. Like how a single word. Can make a heart open.」

園児たちは毎日、英語で学び、英語で考え、英語で会話するオールイングリッシュの幼稚園生活を送ってきました。





これはShow&Tellというプレゼンテーションの授業。発表はもちろん、質疑応答もすべて英語です。

元気な返事をしたのは林紗良(さら)ちゃん6歳。紗良ちゃんたちがこの日取り組んでいたのは5日後の卒園式で披露する英語でのスピーチです。



(林紗良ちゃん(6))「(Q:いっぱい練習した?)上手にやりたい」



卒園式では「1番の思い出」と「将来の夢」というテーマで、園児1人1人が1分ほど発表することに。実は、保護者には内緒のサプライズ企画なんです。

では、なぜ?お父さんとお母さんは英語教育に熱心なのか?私たちは去年、紗良ちゃんの自宅での様子を取材していました。

両親が英語教育に熱心なワケ…気になるのその費用は?

紗良ちゃんは、2人の妹のお姉ちゃん。3人はときに喧嘩しながらも一緒に遊んでいました。



(父・林祥太郎さん)「おもちゃとか触れる物の英語の比率を高めるのは気を付けている」



家庭でも徹底していた英語の環境作り。一方で、日本語学習との両立については。

(父・林祥太郎さん)「どっちも中途半端ということはない」



(母・林由佳さん)「(日本語と英語の)どっちから興味を持つかはそれぞれ違う気がしていて、2番目の子は英語から興味を持っている。日本語にも興味を持てるように読み書きとか手を加えてあげて気を付けようかな」

インターナショナルスクールと聞いて、気になるのはその費用ですが…



(母・林由佳さん)「お金はかかるけど、子どもの人生が豊かになってほしいと思って働いている。高いには高いけど、その価値があるとは思う」

紗良ちゃんの通っているインターナショナルスクールの授業料は午前9時半から午後2時までの全日制の場合、週5日で月7万400円になります。

いよいよ卒園の日 サプライズ企画のスピーチは?

そして、きのう…紗良ちゃんたち園児19人が卒園の日を迎えました。



いよいよ紗良ちゃんがスピーチする時間です。



「Good morning everyone.My name is Sara. I'm 6 years old. My favorite memory at NO BORDERS was LEGOLAND, my mom bought icecream for me and it was so yummy. When I grow up, I want to be an idol, I like to sing a lot of songs. Thank you for listening, everyone.

(皆さんおはようございます。私の名前はサラです。6歳です。私の一番の思い出はレゴランドで、お母さんがアイスクリームを買ってくれておいしかったです。大きくなったらアイドルになって、たくさん歌を歌いたいです。皆さん、聞いてくれてありがとうございました)」



お母さんも感慨ひとしおの様子。

(母・林由佳さん)「すごく良かった。紗良の気持ちが入っていて。英語の成長だけでなく、人としての成長をすごく感じるスピーチ」



(林紗良ちゃん(6))「緊張したけど頑張った。(Q:大きい声で話せた?)うん!」

お父さん自身も普段、仕事では英語を使うことが多く、英語力は必要だと感じ娘たちを後押ししてきました。



(父・祥太郎さん)「せっかくここまで英語ができるようになったので、家庭とかで頑張って、いろんな人とコミュニケーションとれるようにしていきたい」

紗良ちゃんは来月から地元の公立小学校に通います。英語以外の学びもしっかりと…



(林紗良ちゃん(6))「楽しみ」