伝説のスタッフたちが再集結！ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー２』（仮題）制作決定

『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』、昨年の夏に公開され世界的な大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド2』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

2018年に大ヒットした感動作『リメンバー・ミー』のスタッフが贈る劇場最新作『星つなぎのエリオ』(原題:Elio)が8月1日(金)に日本公開を控える中、『リメンバー・ミー』(原題:Coco)の続編としてピクサーの伝説のスタッフが再集結し手掛けるピクサー最新作『リメンバー・ミー2』(仮題)の制作が決定!

ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー2』(仮題)制作決定

『リメンバー・ミー』は、陽気でカラフルな“死者の国”を舞台に、ミュージシャンを夢見る主人公の少年ミゲルの大冒険と、誰もが共感できる“家族の絆”の物語を描き、世界中を感動の渦に巻き込んだ大ヒット作。

ミゲルたちが歌う名曲「リメンバー・ミー」や、色鮮やかで美しいピクサーらしい世界観と映像美、そして描かれた時を越えて繋がる家族の感動の物語は子供だけでなく、大人の心を掴み、大人が泣ける深いストーリー展開は全世界で大絶賛。

第45回アニー賞では長編アニメーション賞など11部門、第75回ゴールデングローブ賞でアニメーション映画賞、第90回アカデミー賞(R)で長編アニメーション賞と主題歌賞をダブル受賞するなど、世界中で『リメンバー・ミー』旋風を巻き起こしました。

その続編となる『リメンバー・ミー2』(仮題)の制作のため、前作でアカデミー賞(R)を受賞したリー・アンクリッチ監督、同じく前作で脚本・共同監督を務めたエイドリアン・モリーナら伝説のスタッフたちが再集結!

『トイ・ストーリー4』や昨年世界的大ヒットとなった『インサイド・ヘッド2』を贈り出したマーク・ニールセンもプロデューサーとして加わります。

本作の制作決定について、ウォルト・ディズニー・カンパニーのCEOであるボブ・アイガーは「この映画はまだ初期段階ですが、ユーモアとハートと冒険に満ちた作品になると確信しています。」と語っており、『リメンバー・ミー2』(仮題)で一体どんな物語が描かれるのか、全世界で期待が高まっています。

そんな『リメンバー・ミー2』(仮題)を手掛けるエイドリアン・モリーナらが贈るピクサー最新作は、ひとりぼっちの少年エリオの壮大な冒険を描く感動のファンタジーアドベンチャー『星つなぎのエリオ』

本作の舞台は、誰もが夢中になるキラキラと輝く“カラフルな銀河”。

この星々のどこかに自分の居場所があると信じてきた、いつもひとりぼっちの少年エリオは、ここではない自分の居場所を求めて、いつか宇宙に行けると信じています。

ある日、願いが叶い宇宙で開催されるさまざまな星のリーダーが集まる星々をつなぐ場所〈コミュニバース〉に“地球のリーダー”と間違えられ転送されてしまう。

その先で彼が見たのは、個性豊かなエイリアン達が住む明るくカラフルで夢のような宇宙空間!

銀河を飛び回り、「こんなきれいな場所、夢みたい!」と感動するエリオだったが…。

銀河を越えて星と星をつなぐ壮大な冒険と、運命を変える出会いを通し成長していく姿を描く感動の物語が誕生しました。

本作の制作には『リメンバー・ミー2』(仮題)を手掛けることが発表されたエイドリアンのほかに、『リメンバー・ミー』でストーリー・アーティストを務めたマデリン・シャラフィアン、感情をコントロールできなくなった少女が突然《レッサーパンダ》に変身してしまう奇想天外な物語ながらも、思春期ならではの葛藤や成長、そして世代を超えた《親子愛》を描き高い評価を得た『私ときどきレッサーパンダ』(22)で監督を務めたドミー・シーが参加。

『リメンバー・ミー』、を手掛けるスタッフがこの夏世界に贈り出すピクサー最新作『星つなぎのエリオ』にも注目です。

イマジネーション溢れる世界観や誰もが共感できるメッセージで感動を与えてくれるディズニー&ピクサー作品。

2025年の『星つなぎのエリオ』で、そして『リメンバー・ミー2』(仮題)で、ディズニー&ピクサーが新たに贈り出す驚きと感動が全世界を魅了します。

