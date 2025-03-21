【ファーム情報】ロッテは開幕3連勝 中日・仲地が1勝目 広島・田中2安打 巨人・横川7回無失点
プロ野球のファームは21日、イースタン、ウエスタン両リーグで計5試合が行われた。
くふうハヤテはソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に2―0で完封勝利を挙げた。先発・山田龍が4回1安打無失点で、3番手・池谷が2回3安打無失点で1勝目。増田が2安打1打点、塩崎が2安打。ソフトバンク先発・前田悠は6回5安打1失点（自責0）で2敗目を喫した。佐藤直が2安打。
中日は阪神戦（ナゴヤ）に8―1で逆転勝ち。先発・仲地が6回1/3を7安打9奪三振1失点で1勝目を挙げた。ロドリゲスが5回に1号2ラン、津田が2安打1打点。阪神先発の育成選手・伊藤稜は4回2/3を5安打4失点で2敗目。井坪が3安打を放った。
広島はオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に5―1。先発・日高が6回1安打1失点で1勝目。田中が2安打1打点、育成選手の名原が2安打をマークした。オリックス先発のドラフト2位・寺西（日体大）は4回1/3を6安打4失点（自責2）で1敗目。打線は2安打に終わった。
巨人はヤクルト戦（戸田）に3―0で完封勝利。先発・横川が7回6安打無失点で1勝目を挙げた。佐々木が3安打、増田陸が2安打。ヤクルト先発・高梨は5回2/3を2安打9奪三振で無失点の好投。3番手・坂本が1回2安打1失点で1敗目。岩田、川端が2安打を放った。
ロッテは西武戦（ロッテ浦和）に4―0で完封勝利。12球団で唯一負けなしの開幕3連勝（1分け）とした。先発・河村は4回2安打無失点で、3番手・高野脩が2回無安打2奪三振無失点で1勝目。西武先発のドラフト5位・篠原（福井工大福井）は3回5安打6奪三振3失点（自責2）で1敗目。打線は3安打に終わった。