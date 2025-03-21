MOMENTUM True Wireless 4

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーSpringセールを4月2日23時59分まで実施中。ワイヤレスヘッドフォン「ACCENTUM Wireless」とBluetooth送信機「BTD600」のセットが38％ OFF、完全ワイヤレスイヤフォン「ACCENTUM True Wireless」が37％ OFF、「MOMENTUM True Wireless 4」が24％ OFFで販売される。

ヘッドフォン「HD 560S」とバランスケーブルのセットが45％ OFF、イヤフォン「IE 200」のバランスケーブルセットも46％ OFFとなる。


【セール対象製品】 ACCENTUM Wireless　32% OFF ACCENTUM Wireless + BTD 600　38% OFF ACCENTUM Plus Wireless　36% OFF ACCENTUM Plus Wireless + BTD 600　33% OFF ACCENTUM True Wireless　37% OFF ACCENTUM True Wireless + BTD 600　40% OFF MOMENTUM 4 Wireless　28% OFF MOMENTUM 4 Wireless + BTD 600　33% OFF MOMENTUM True Wireless 4　24% OFF MOMENTUM True Wireless 4 + BTD 600　31% OFF MOMENTUM Sport　51% OFF HD 560S　31% OFF HD 560S + バランスケーブル　45% OFF IE 200　26% OFF IE 200 + バランスケーブル　46% OFF IE 200 + マイク付きケーブル　46% OFF IE 300　25% OFF IE 300 + バランスケーブル　40% OFF IE 300 + マイク付きケーブル　39% OFF HD 620S + バランスケーブル　23% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください