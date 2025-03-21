ゼンハイザーSpringセール。MOMENTUM True Wireless 4やHD 560Sが低価格
MOMENTUM True Wireless 4
Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーSpringセールを4月2日23時59分まで実施中。ワイヤレスヘッドフォン「ACCENTUM Wireless」とBluetooth送信機「BTD600」のセットが38％ OFF、完全ワイヤレスイヤフォン「ACCENTUM True Wireless」が37％ OFF、「MOMENTUM True Wireless 4」が24％ OFFで販売される。
ヘッドフォン「HD 560S」とバランスケーブルのセットが45％ OFF、イヤフォン「IE 200」のバランスケーブルセットも46％ OFFとなる。
【セール対象製品】 ACCENTUM Wireless 32% OFF ACCENTUM Wireless + BTD 600 38% OFF ACCENTUM Plus Wireless 36% OFF ACCENTUM Plus Wireless + BTD 600 33% OFF ACCENTUM True Wireless 37% OFF ACCENTUM True Wireless + BTD 600 40% OFF MOMENTUM 4 Wireless 28% OFF MOMENTUM 4 Wireless + BTD 600 33% OFF MOMENTUM True Wireless 4 24% OFF MOMENTUM True Wireless 4 + BTD 600 31% OFF MOMENTUM Sport 51% OFF HD 560S 31% OFF HD 560S + バランスケーブル 45% OFF IE 200 26% OFF IE 200 + バランスケーブル 46% OFF IE 200 + マイク付きケーブル 46% OFF IE 300 25% OFF IE 300 + バランスケーブル 40% OFF IE 300 + マイク付きケーブル 39% OFF HD 620S + バランスケーブル 23% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください