来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇３月２４日



１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）



◇３月２５日



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨発表

１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２２：０５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が金融イベントであいさつ

２３：００ 米・新築住宅販売件数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※日・閣議



◇３月２６日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・耐久財受注



◇３月２７日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１０：３０ 中・工業企業利益

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数



◇３月２８日



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合における主な意見

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：００ 英・経常収支

１６：００ 英・小売売上高

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議

※インドネシア市場が休場







◎決算発表・新規上場など



○３月２４日



決算発表：大光<3160>

※東証グロース上場：ミライロ<335A>



○３月２５日



決算発表：ファマライズ<2796>

※東証グロース上場：ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>



○３月２６日



決算発表：セキチュー<9976>



○３月２７日



決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，ニイタカ<4465>，ＦフォースＧ<7068>，ＮａＩＴＯ<7624>，宝＆ＣＯ<7921>

※東証グロース上場：ダイナミックマッププラットフォーム<336A>，ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>



○３月２８日



決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ミタチ<3321>，ＥＲＩＨＤ<6083>，キユソ流通<9369>

※東証グロース上場：プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>，トヨコー<341A>



出所：MINKABU PRESS