回転すし「スシロー」に「じぶんでつくローセット」が登場!

自分で自由におすしを作れるミニしゃりやネタがセットになった、ガチャコイン付きの楽しいメニューです☆

スシロー「じぶんでつくローセット」

発売日:2025年3月24日(月)〜通年販売

取扱店舗:全国のスシロー

子どもも楽しめるメニューやサービスを充足させ、より多くの子どもやファミリーに喜ばれるお店となるように「こどもスシロー」プロジェクトが発足した「スシロー」に、オリジナルのおすし作りができる「じぶんでつくローセット」が登場!

今回新発売となった自分でおすしを作れる「じぶんでつくローセット」は、「自由におすしを作りたい」というゲストの声から誕生しました。

子どもでも食べやすいミニしゃり6貫に、のり、コーンマヨ、いくら、きゅうり、サーモン、まぐろ、えび、たまごのネタがセットになっており、おすし作りだけでなく、自分でアレンジも楽しめるセットです。

そして、すぐにおすしを楽しみたい方には「ぷちローセット」がおすすめ!

えび、サーモン、まぐろ、たまご、いくらの包み、ハンバーグ、ゼリーを盛り合わせたセットです。

さらに、「じぶんでつくローセット」と「ぷちローセット」には、“ぷちローコイン”が1枚付きます。

専用のガチャを回すことができ、ガチャ限定の「だっこずしグッズ」が景品でもらえます。

お食事の後の楽しみとしてガチャも回せる、おいしくて楽しいメニューです☆

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です

※「じぶんでつくローセット」は、「スシロー未来型万博店」では取り扱いなし

※「スシロー未来型万博店」では「ぷちローセット」に、だっこずしシールが1枚付いてきます(ぷちローコインは付属しません)

※各店舗の販売状況・価格は、アプリ・HPで確認できます

じぶんでつくローセット

価格:480円(税込)〜

セット内容:たまご・えび・まぐろ・サーモン・きゅうり・いくら・コーンマヨ・ミニしゃり・のり

持ち帰り:不可

子どもでも食べやすいミニしゃり6貫に、のり、コーンマヨ、いくら、きゅうり、サーモン、まぐろ、えび、たまごのネタがセットになった「じぶんでつくローセット」

おすし作りだけでなく、自分でアレンジも楽しめます。

“おいしい”だけでなく、“わくわく楽しい”をスシローで体験できるメニューです。

おすしと一緒に手袋もついているため、衛生面でも安心しておすし作りを楽しめます。

※店舗によって価格が異なります

※「スシロー未来型万博店」では販売されません

レギュラーメニュー:ぷちローセット

価格:480円(税込)〜

セット内容:えび・サーモン・まぐろ・たまご・いくらの包み・ハンバーグ・ゼリー

持ち帰り:不可

人気ネタを一度に楽しめる「ぷちローセット」

えび、サーモン、まぐろ、たまご、いくらの包み、ハンバーグ、ゼリーを盛り合わせたセットです。

いくらの包み以外のおすしはミニしゃりを使用しています。

※ゼリーの味は、変更になる場合があります

※「スシロー未来型万博店」では「ぷちローセット」に、だっこずしシールが1枚付いてきます(ぷちローコインは付属しません)

スシローで寿司職人体験ができる、オリジナルおすしが作れる子ども向けメニュー!

「じぶんでつくローセット」は、2025年3月24日(月)より全国のスシローに登場です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります

※写真はイメージです

