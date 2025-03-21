¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤«¤é22Ç¯¡¢¥»¥ÖÅçºß½»¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¡¡¼ýÏ¿ÈÖÁÈ¤¬ÇÛ¿®³«»Ï
¢¡ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¥»¥ÖÅç¤Ë!¢¡
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö175R¡Ê¥¤¥Ê¥´¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢SHOGO(44)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù(61)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLemino¡ØÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎµÙÆü¡Á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤ÎÎ¹¡Á¡ÙËÜÆü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡£¤ªµÙ¤ßÃæ¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¥»¥ÖÅç¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÀ§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¡ØHEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP¡Ù¿¶¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢1994Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖHEY!¡ß3¡×½Ð±é»þ°ÊÍè¡¢ÉÍÅÄ¤È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎµÙÆü¡×¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤¬¸åÇÚ·Ý¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ä¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢SHOGO¤¬2018Ç¯¤«¤é²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥»¥ÖÅç¤òË¬¤ì¤ë²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´Ñ¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SHOGO¤Ï¡¢175R¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ03Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¡£2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶õ¤Ë±´¤¨¤Ð¡×¤âÁ°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè54²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¡£10Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¡£16Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£